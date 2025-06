Savona, la comunità musulmana riunita in preghiera al Bacigalupo per celebrare la “Festa del Sacrificio”

Importante momento religioso questa mattina per la comunità mussulmana del Savonese: sul prato dello stadio Bacigalupo si è infatti celebrata la Eid al-Adha “Festa del Sacrificio”.

In genere la preghiera di Eid al-Adha veniva fatta alla Palestra delle Trincee ma come lo scorso anno l'associazione della Comunità islamica savonese, tramite il Comune, aveva fatto pervenire la richiesta ai gestori del Bacigalupo di poterla fare nel prato dell'impianto sportivo di via Cadorna.

Eid al-Adha, noto anche come la “Festa del Sacrificio”, è una delle principali festività islamiche. Si celebra ogni anno il decimo giorno del mese islamico di Dhu al-Hijjah, in coincidenza con il completamento del pellegrinaggio annuale alla Mecca (Hajj).

Questa festività commemora la disposizione del profeta Ibrahim (Abramo) a sacrificare suo figlio Ismaele (Isacco nella tradizione ebraica e cristiana) come atto di obbedienza a Dio. Tuttavia, prima che Ibrahim potesse compiere il sacrificio, Dio gli fornì un ariete da sacrificare al suo posto.