Protezione civile, anche i volontari savonesi in missione in Calabria nella campagna antincendio boschivo (FOTO)

Le protezioni civili della provincia di Savona e della provincia di Imperia in Calabria per un gemellaggio anticendio.

Sono 40 i volontari della Protezione civile ligure, accompagnati da funzionari del Dipartimento della Regione Liguria, impegnati in una missione di supporto in Calabria nell’ambito della campagna antincendio boschivo. I volontari opereranno per due settimane sulla costa ionica del Catanzarese: nella prima settimana sono partiti volontari provenienti dalle province di Savona e Imperia (20 in totale), che saranno poi avvicendati dai colleghi di Genova e La Spezia.



Partecipano alla missione i Gruppi comunali di Calice Ligure, Spotorno, Villanova d’Albenga, Albenga, Loano, Celle Ligure, Imperia, Pompeiana, Ventimiglia e Diano Castello, insieme alle associazioni Santi Trinità, San Bartolomeo di Sanremo e Monte Faudo.



I gemellaggi sono promossi dal Dipartimento nazionale della Protezione civile per il supporto delle Regioni che ne fanno richiesta.



“Ritengo questa esperienza, ormai consolidata anno dopo anno, assolutamente positiva - dichiara l’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone - perchè ciascun volontario arricchisce il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze anche rispetto alle modalità di lavoro e al sistema operativo di altre regioni, in particolare della Calabria: oltre alla lotta attiva agli incendi boschivi questa esperienza consente infatti un importante scambio di esperienze tra Regioni. Un confronto che permette di valutare, valorizzare e mettere a punto aspetti fondamentali dell’attività dell’antincendio boschivo: modello di intervento, modalità di attivazione, esperienze di spegnimento, raccordo con le strutture operative, organizzazione, catena di comando. Per i volontari è anche un momento per imparare sempre di più a fare squadra. Voglio ringraziare i nostri funzionari impegnati nella missione e tutti i volontari che partecipano con grande entusiasmo e contribuiscono a far crescere il sistema della Protezione civile ligure e italiana, tra i migliori d’Europa”.