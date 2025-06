Tiziana Tardito riceve il Premio Giotto: un riconoscimento alla carriera artistica internazionale

Domenica 15 giugno sarà una giornata speciale per l’artista valbormidese Tiziana Tardito, alla quale verrà conferito il prestigioso Premio Giotto, riconoscimento di rilievo alla carriera artistica internazionale. Si tratta di un premio molto ambito, che l’artista accoglie con profonda gioia e gratitudine.

L’evento, curato dalla dottoressa Giada Eva Elisa Tarantino, vedrà il contributo di numerose personalità di spicco del mondo culturale e giornalistico, tra cui: il giornalista Gianni Marussi, già responsabile Mostre TGCOM24, la scrittrice ed ex direttrice del settimanale Chi, Silvana Giacobini, il direttore di Canale Italia, Vito Monaco, il curatore d’arte e reporter Salvo Nugnes, la curatrice di Arte Montecarlo Maria Lorena Franchi, la giornalista e scrittrice Maddalena Baldini e la consigliera comunale di Padova, Federica Bruni. Durante la cerimonia sarà esposta l’opera “Apud Sposam Domum”, un olio su tela realizzato nel 2022 (100x120 cm), mentre altre opere dell’artista verranno proiettate in video per tutta la durata dell’evento.

Parallelamente, Tiziana Tardito è stata selezionata per partecipare a un prestigioso progetto artistico internazionale ideato dal professor Giorgio Gregorio Grasso, critico e storico dell’arte. La mostra riunisce le opere di diversi artisti internazionali, chiamati a rappresentare episodi tratti dai Promessi Sposi. Per questa occasione, l’artista ha realizzato una tela intensa e storicamente accurata che raffigura Renzo a Milano durante la rivolta del pane, con particolare attenzione all’assalto al celebre forno delle grucce e ad altri forni cittadini. L’opera è frutto di un lungo lavoro di ricerca storica su documenti e immagini d’epoca, grazie al quale è stato possibile ricostruire con precisione anche l’aspetto del Duomo di Milano nel novembre del 1628. La cerimonia si svolgerà nella suggestiva cornice di Villa Scheibler, in via Felice Orsini 21 a Milano, sabato 14 giugno alle ore 16:30.

Infine, martedì 17 giugno alle ore 16:30, Tiziana Tardito sarà ospite di un’intervista in diretta su Radio Story Time, durante la quale parlerà della sua esperienza artistica, dei recenti riconoscimenti ricevuti e dei progetti futuri.