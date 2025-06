Savona in lutto, è scomparso Cesare Marinangeli: posò per Renata Cuneo per la statua della fontana di Piazza Marconi

Il suo fisico possente da canottiere venne scelto da Renata Cuneo per posare per la bozza della futura statua della fontana del pesce di Piazza Marconi.

Savona piange la scomparsa all'età di 82 anni di Cesare Marinangeli, una figura molto nota conosciuta e stimata in città che divenne ancora più "famoso" per aver posato come modello per la storica scultrice savonese che lo scelse su indicazione di Pier Enzo Rovei, storico suo collaboratore.

Per il volto della statua e la rifinitura del corpo Renata Cuneo scelse Giacomo Cataudello, proponendogli di fare da modello. Le rifiniture della statua furono fatte con le linee della sua muscolatura.

Marinangeli fu anche il modello della statua "Ecce Homo" della Confraternita dei S.S. Pietro e Caterina, una delle più recenti che partecipa alla Processione del Venerdì Santo che raffigura Pilato, un soldato e Gesù. Il savonese ispirò le prime due figure.

Da giovane fu campione di canottaggio, tesserato del Gruppo Sportivo VV.F. "R.Poggi" di Savona. Con la sua famiglia fu il custode della scuola Callandrone e del teatro Chiabrera. Era socio dell'associazione nazionale dei vigili del fuoco volontari.

Purtroppo ha dovuto far fronte a due tragici lutti nella sua vita, perse infatti due figli in due diversi incidenti stradali.

Il funerale verrà celebrato lunedì 9 giugno alle 10.00 nella chiesa di Cadibona.