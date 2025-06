"Alassio e gli Inglesi 1875-2025": successo di pubblico e partecipazione per il grande omaggio ai 150 anni del legame storico

Si è conclusa nei giorni scorsi con grande partecipazione di pubblico la manifestazione “Alassio e gli Inglesi 1875–2025”, che per l’intero mese di maggio ha trasformato la città in un palcoscenico diffuso di eventi, arte, musica, letteratura, tradizioni britanniche e momenti di alto valore istituzionale, celebrando i 150 anni del legame tra Alassio e la comunità britannica. Il progetto, promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, con il coinvolgimento degli Assessorati alla Cultura, al Commercio, allo Sport e alla Protezione Animali e con il patrocinio di Regione Liguria e Fondazione De Mari, ha raccolto un bilancio più che positivo, non solo in termini qualitativi, ma anche quantitativi.

“Alassio e gli Inglesi” - dichiara il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo Angelo Galtieri - si è affermata come una rassegna che ha saputo coniugare in maniera davvero efficace la promozione del territorio con ottime occasioni di intrattenimento per cittadini e visitatori, che hanno partecipato numerosi per tutto il mese di maggio alle iniziative in calendario. Con l'occasione desidero ringraziare i colleghi assessori, il personale degli Uffici Comunali che si sono uniti all'impegno dell'Assessorato al Turismo e dell'Ufficio Turismo e tutte le persone che hanno messo a disposizione la propria professionalità in questa grande kermesse. Il successo riscontrato in questa prima edizione ci spinge a proseguire nel percorso intrapreso, con l'intento di continuare a valorizzare al meglio l'inestimabile patrimonio britannico di Alassio”.

Fin dai primi giorni di maggio, quando Piazza Partigiani è stata letteralmente invasa da un ampio pubblico di persone e di amici a quattro zampe per l'iniziativa “Alassio Pet Lover” promossa dall'Assessorato alla Protezione Animali, è stato chiaro che l’iniziativa stava incontrando l’interesse e la curiosità di un pubblico ampio e variegato. Dai dati raccolti per quanto riguarda le iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura emerge che i tour tematici condotti dal professor Bruno Schivo alla scoperta dei luoghi che testimoniano la storica presenza britannica ad Alassio hanno coinvolto 320 partecipanti, mentre i concerti ospitati all’ex Chiesa Anglicana hanno registrato una partecipazione complessiva di oltre 600 persone, rappresentando momenti di grande valore artistico e culturale, dal concerto tributo a Edward Elgar eseguito dall’Orchestra Sinfonica del Ponente Ligure al raffinato concerto per violino e pianoforte con i celebri maestri Andrea Bacchetti e Manrico Padovani fino all’energia coinvolgente dellaBeatles tribute band ‘The Beatbox’.

Spostandoci presso la Biblioteca Civica di Alassio, la rassegna cinematografica “Bibliomovie Made in England” ha totalizzatooltre 250 presenze. Molto seguite anche le letture di poesia a cura di Giorgio Caprile e Cristina Sarti alla Richard West Memorial Gallery ed English Library e le iniziative del ciclo “Alassio di Venerdì”, che hanno coinvolto numerose persone, così come il Children’s Corner, con letture e attività ludico-educative per i più piccoli, che ha raccolto oltre 100 presenze, e la mostra “Alassio e gli Inglesi” nel giardino della Richard West Memorial Gallery ed English Library.

Il consigliere comunale con incarico agli Istituti Culturali di Alassio e alla Protezione Animali, Mariacristina Boeri, dichiara: “Siamo molto soddisfatti per il riscontro ottenuto dalle iniziative di 'Alassio e gli Inglesi', che hanno saputo coinvolgere un pubblico attento e partecipe. Ringrazio tutti coloro che, con passione e professionalità, hanno collaborato alla riuscita di questo importante progetto”.

Un riscontro decisamente positivo è anche quello che si rileva per quanto riguarda gli eventi legati al tema della salute promossi dall'Assessorato allo Sport, laddove la dimostrazione di Attività Fisica Adattata AFA Parkinson, svoltasi il 27 maggio presso il Palazzetto dello Sport, ha visto la partecipazione di circa 250 persone, mentre il convegno medico-scientifico dedicato allo stesso tema, in programma nella stessa giornata presso l’Auditorium della Biblioteca, ha richiamato oltre 200 partecipanti, tra pazienti, caregiver, cittadini, medici, terapisti ed esperti del settore, italiani e britannici. L'iniziativa svoltasi ad Alassio è stata pubblicata – con link diretto alla pagina corrispondente del portale turistico del Comune, VisitAlassio - sul sito della Michael J. Fox Foundation, considerata la più autorevole al mondo in questo ambito e creata dal celebre attore.

“Come Assessorato allo Sport – dichiara l'assessore Roberta Zucchientti - siamo orgogliosi di aver partecipato con le iniziative legate al Parkinson ad “Alassio e gli Inglesi 1875-2025”, contribuendo con gli eventi ad Alassio e presso il Golf Club di Garlenda al successo di questa splendida manifestazione, e soprattutto offrendo un'occasione di grande valore per far conoscere ad un pubblico sempre più ampio questo progetto che sta producendo risultati concreti, coinvolgendo sempre più pazienti, professionisti e realtà impegnate nella lotta contro il Parkinson".

L'assessore al Commercio del Comune di Alassio Franca Giannotta aggiunge: “Rinnovo un sentito ringraziamento alla Rete di Destinazione Alassio e alle attività cittadine che hanno aderito con entusiasmo ad “Alassio e gli Inglesi 1875-2025” esponendo nelle loro vetrine i simboli dell'iniziativa e allestendo i loro locali con le tovagliette a tema britannico”.

La manifestazione ha inoltre ottenuto una notevole copertura mediatica, con numerosi articoli pubblicati sulla stampa cartacea e digitale, a conferma del forte interesse suscitato anche tra gli organi d'informazione. Parallelamente, “Alassio e gli Inglesi” ha riscosso successo anche sui canali social ufficiali della destinazione, con una copertura complessiva di circa 160.000 utenti per un totale di oltre 240.000 visualizzazioni.