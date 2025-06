"L’Italia s’è desta. L’Inno di Mameli: un canto di pace", il 14 giugno un convegno a Carcare

Sabato 14 giugno alle ore 11, nell’Aula Magna del Liceo San Giuseppe Calasanzio di Carcare, si terrà un incontro culturale di altissimo profilo. Al centro della mattinata, la presentazione del saggio “L’Italia s’è desta. L’Inno di Mameli: un canto di pace” di Massimo Castoldi, professore di Filologia Italiana all’Università di Pavia.

Seguirà l’intervento di Valter Boggione, professore di Letteratura Italiana all’Università di Torino, dedicato allo stile e alla poetica di Padre Atanasio Canata, figura di grande rilievo per la storia scolopica e culturale di Carcare. A moderare l’incontro sarà il professor Loris Tappa, docente di Storia e Filosofia presso il liceo carcarese.

"Saremo ospitati dal liceo San Giuseppe Calasanzio, per cui ringraziamo la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Morabito: non poteva esserci uno sfondo migliore per affrontare queste tematiche – spiegano dal Comune – Sarà un incontro dedicato all’Inno Nazionale e alle figure di Mameli e di Canata, personalità fondamentali per Carcare, per il Collegio degli Scolopi prima e per il Calasanzio poi, ma anche e soprattutto per la nostra nazione. Un appuntamento di grande rilievo, con docenti universitari che, per la prima volta, parteciperanno a un convegno nella nostra cittadina".

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, rappresenta un’occasione preziosa per accogliere due illustri studiosi e approfondire, in un contesto carico di significato, temi legati all’identità nazionale, alla memoria e alla cultura del territorio. Un ulteriore passo nel progetto di valorizzazione culturale di Carcare, scrigno di storia, poesia e impegno civile.