Andora, successo a Molino Nuovo per "War and Peace", lo spettacolo teatrale in inglese degli alunni

Un'insolita e apprezzata performance teatrale interamente in lingua inglese ha animato la serata di ieri a Molino Nuovo, dove i giovani alunni delle scuole Paolo Cappa hanno portato in scena "War and Peace" davanti a un pubblico entusiasta di genitori e amici. L'evento segue il recente riconoscimento ottenuto dalla scuola dal Trinity College London, a conferma dell'eccellente percorso didattico intrapreso.

Gli studenti, dopo aver approfondito in classe tematiche complesse legate alla storia europea della Guerra Fredda, hanno tradotto in azione e dialogo in lingua straniera le loro conoscenze. Lo spettacolo, che ha riscosso un notevole successo tra i presenti, ha dimostrato quindi le capacità linguistiche acquisite dai bambini, ma anche la loro padronanza di argomenti storici.

Le insegnanti del plesso, orgogliose e soddisfatte del risultato, hanno promesso una nuova avventura teatrale per il prossimo anno scolastico