Novità per le Guardie Ambientali: ad Albenga un nuovo ufficio presso il comando della Polizia Locale

Importante novità per il Gadit Odv (Guardie Ambientali d'Italia) – Coordinamento Territoriale di Savona, che avrà un ufficio operativo presso il comando della Polizia Locale di Albenga, in via Bologna.

L’associazione, impegnata su più fronti, svolge attività di tutela degli animali con le proprie guardie ambientali zoofile volontarie, si dedica a iniziative socio-assistenziali per il sostegno delle famiglie bisognose attraverso la raccolta di generi di prima necessità e opera in coordinamento con la Protezione Civile.

Grande attenzione viene riservata alla salvaguardia dell’ambiente, con interventi mirati contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti e azioni per garantire il rispetto delle norme sulla conduzione degli animali, come l’uso del guinzaglio e la corretta raccolta delle deiezioni canine. L’associazione si occupa anche di campagne di sensibilizzazione e di segnalazioni di comportamenti scorretti per favorire un maggiore rispetto del territorio e delle norme di convivenza.

A proposito della nuova sede presso il comando della Polizia Locale, l’Assessore Vannucci ha dichiarato:"È importante che il G.A.D.IT trovi ospitalità in un ufficio al comando della Polizia Locale, anche per rafforzare la collaborazione e la cooperazione con essa e in particolare con l'Ufficio di Tutela Ambientale."

Afferma Michael Ferrante del Gadit: “Vogliamo ringraziare l’Amministrazione comunale per averci dato la possibilità di avere un ufficio operativo presso il comando della polizia locale e tutti gli agenti con i quali collaboriamo. La loro disponibilità è importantissima per poter continuare a lavorare insieme e migliorare tutte le tematiche e gli aspetti dei quali ci occupiamo”

Con questa nuova sinergia tra istituzioni e associazioni, Albenga si conferma ancora una volta un territorio sensibile alla tutela ambientale e alla protezione degli animali.

Per avere informazioni o richiedere un appuntamento: 3703349391