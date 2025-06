Il Comitato Provinciale per il referendum: "Persa un’occasione per rafforzare democrazia e giustizia"

Il Comitato Provinciale per il referendum sui temi del lavoro esprime il proprio rammarico per il mancato raggiungimento del quorum necessario per rendere valida la consultazione e rinnova il proprio ringraziamento a tutte le sue componenti sindacali, politiche, associative per il grande impegno profuso fin dal momento, nell'estate scorsa, della raccolta delle firme e poi in questi mesi di grande attività.

"Si è trattato di un'occasione perduta per la democrazia e la giustizia non soltanto sui luoghi di lavoro: rinnoveremo da subito il nostro impegno perché la situazione cambi rispetto al precariato, al lavoro povero, agli infortuni e alle morti che costellano la vita di lavoratrici e lavoratori anche nella nostra Provincia".

"Va comunque segnalato il risultato della partecipazione in Regione Liguria superiore alla media nazionale e nella provincia di Savona rispettivamente al 35,08% e al 33,01%, segnale positivo della nostra attività", concludono dal Comitato.