Foscolo (Lega): "Il potenziamento del PPI di Albenga non deve indebolire il DEA di Pietra"

"L’estensione dell’orario del Punto di primo intervento (PPI) di Albenga alle 24 ore rappresenta una misura positiva per il territorio, ma non deve avvenire a scapito del Pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure, struttura che, in quanto DEA di II livello, non può subire alcun depotenziamento". A sottolinearlo è la capogruppo regionale della Lega, Sara Foscolo, che ha presentato un’interrogazione in Regione Liguria per ottenere chiarimenti sui modelli organizzativi e sui percorsi assunzionali previsti a sostegno di tale ampliamento.

Secondo la rappresentante del Carroccio, è corretto puntare a una razionalizzazione dei servizi sanitari orientata a maggiore efficienza e qualità delle prestazioni per i cittadini. In questo contesto, la collaborazione tra gli ospedali di Albenga e Pietra Ligure è ritenuta essenziale: "Entrambi devono e possono crescere in sinergia e non certo in concorrenza o in danno di uno nei confronti dell’altro", ha dichiarato Foscolo.

Durante una recente seduta del Consiglio regionale, il presidente Marco Bucci e l’assessore competente hanno confermato l’impegno della Regione Liguria per ottenere la deroga necessaria a garantire, nei mesi estivi, l’apertura h24 del PPI dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Una misura, ha aggiunto Foscolo, che costituisce "una risposta concreta per il nostro territorio", ma che non deve tradursi in un indebolimento del Pronto soccorso del Santa Corona.

"Non si può correre il rischio che una struttura di eccellenza lavori in modo ridotto. In tal senso, sono allo studio alcune soluzioni organizzative e piani assunzionali per rendere sostenibile e strutturale l’apertura del PPI di Albenga per tutto l’arco della giornata, nell’ambito di un rafforzamento complessivo del settore emergenza-urgenza dell’Asl 2 savonese", ha concluso la consigliera.