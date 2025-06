Cairo, voragine in via Sciutto: strada chiusa al traffico

Nella serata di ieri si è verificato un improvviso cedimento del manto stradale in via Sciutto, a Cairo Montenotte, con la formazione di una profonda voragine che ha reso necessaria la chiusura immediata della strada al traffico, per garantire l’incolumità di cittadini e automobilisti.

"Un primo sopralluogo tecnico è già stato effettuato, e le prime verifiche indicano come probabile causa del crollo un guasto alla rete fognaria sottostante", spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione.

Il Comune ha prontamente attivato il CIRA, che si occuperà a breve di eseguire gli accertamenti specifici e gli interventi di ripristino necessari per mettere in sicurezza l’area e procedere alla riapertura della strada nel più breve tempo possibile.