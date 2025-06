Albenga, fermati in due con droga e 800 euro nascosti nelle parti intime: uno bandito dalla provincia, l’altro denunciato

Alla vista degli agenti della polizia locale di Albenga hanno cercato di allontanarsi, ma sono stati fermati, perquisiti e trovati in possesso di sostanze stupefacenti e 800 euro in contanti nascosti nelle parti intime. Per uno dei due uomini, F.B. le iniziali, è scattato il divieto di dimora in provincia di Savona, mentre l’altro è stato denunciato a piede libero.

Durante il servizio di pattugliamento ordinario in via Patrioti, ieri gli agenti della polizia locale hanno notato due persone con un atteggiamento sospetto. Alla vista delle forze dell’ordine, i due hanno tentato di allontanarsi verso la stazione ferroviaria, comportamento che ha subito attirato l’attenzione degli operatori.

Decisi a intervenire, gli agenti hanno fermato entrambi gli uomini. La perquisizione immediata ha portato alla scoperta di una piccola quantità di hashish nelle mani di uno dei soggetti, già noto alle forze dell’ordine. Tuttavia, i sospetti degli agenti hanno spinto a proseguire gli accertamenti, ipotizzando che la sostanza sequestrata potesse essere soltanto un escamotage per distogliere l’attenzione da un carico più consistente.

I due sono stati quindi accompagnati al comando di via Bologna, dove è stata effettuata una perquisizione più approfondita. Il risultato ha confermato le ipotesi investigative: nelle parti intime degli indagati è stata rinvenuta una quantità significativa di sostanza stupefacente, oltre a 800 euro in contanti, probabilmente frutto di attività illecite.

In seguito all’operazione, l’uomo trovato in possesso del denaro è stato identificato secondo le disposizioni dell’autorità giudiziaria, mentre l’altro individuo è stato condannato per il possesso di stupefacenti. La polizia locale ha provveduto al sequestro del cellulare, del denaro e della droga, mentre per F.B. , classe 2001, è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Savona.

"L'operazione condotta ieri conferma l'attenzione e la professionalità degli agenti nel presidiare il territorio e garantire la sicurezza dei cittadini - affermano l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci e il sindaco Riccardo Tomatis -. La capacità di interpretare segnali sospetti e procedere con accertamenti mirati ha permesso di portare a termine un'importante azione di contrasto allo spaccio. Continueremo a monitorare la città con impegno e determinazione, assicurando la massima vigilanza su episodi simili".