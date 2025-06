Incidente tra Varazze e Celle in autostrada: due feriti in codice giallo al San Paolo e code di 4 km

Due persone sono rimaste ferite nel pomeriggio di oggi, 13 giugno, in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A10, nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Savona. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18.15, quando si è verificato il sinistro.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi: la Croce Bianca di Noli e la Croce Rossa di Varazze hanno raggiunto l’area dell’incidente per prestare le prime cure. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

L’incidente ha causato disagi al traffico: si è formata una coda di 4 chilometri nel tratto autostradale tra Arenzano e Celle Ligure, dal km 20.2. La situazione ha provocato rallentamenti e disagi per i numerosi automobilisti in viaggio nel tardo pomeriggio, in un orario di particolare intensità.