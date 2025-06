Doppio incidente sull'A10 tra Finale e Vado: tre feriti non gravi, code in direzione Savona

E' cominciato con circa 8 km di coda sviluppatisi intorno alle 15:30 il mini controesodo del fine settimana dalla Riviera di Ponente. A causa di due incidenti, fortunatamente dalle conseguenze non gravi per le persone coinvolte, hanno infatti causato code e rallentamenti tra Finale e Vado Ligure, in direzione Savona.

Il primo sinistro si è verificato intorno alle 14:45, tra Finale e Orco Feglino e ha visto intervenire i militi della Croce Bianca di Finalmarina che hanno prestato sul posto le cure alla persona coinvolta.

Il secondo è avvenuto invece quasi in contemporanea ma qualche chilometro più avanti, precisamente all'altezza del km 48 nel territorio di Vado Ligure. Secondo quanto riferito, coinvolto sarebbe stato un solo mezzo con una sola persona a richiedere l'assistenza dei sanitari giunti sul posto con l'ambulanza della Croce Rossa di Quiliano e sempre della Bianca finalese, oltre all'automedica Sierra 1. Una donna e un bambino sono stati trasportati in codice giallo per controlli ulteriori al San Paolo di Savona.

In quest'ultimo caso sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e il personale della Polstrada, mentre in entrambi è stata richiesta l'assistenza del personale operativo del concessionario autostradale.