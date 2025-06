Insediamento ufficiale per Matteo Paroli Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Si è ufficialmente insediato l’avv. Matteo Paroli in qualità di Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, subentrando nella gestione dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure in una fase cruciale per il futuro dello scalo ligure e del sistema logistico nazionale.

L’avv. Paroli, figura di comprovata esperienza nel settore marittimo-portuale, vanta un prestigioso percorso professionale all’interno delle principali Autorità portuali italiane. Laureato in Giurisprudenza, ha costruito la sua carriera consolidando una profonda competenza nel diritto della navigazione, nella pianificazione portuale e nella governance dei sistemi logistici integrati.

Già Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (Livorno, Piombino, Portoferraio, Capraia e Rio Marina) e prima ancora della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Ortona), Paroli ha guidato con autorevolezza e visione strategica numerosi processi di innovazione amministrativa, digitalizzazione e sviluppo infrastrutturale. In precedenza, ha ricoperto incarichi apicali in altri porti italiani, distinguendosi per la capacità di coordinare complesse attività di pianificazione e gestione, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla competitività internazionale degli scali.

La sua nomina rappresenta un importante segnale di continuità istituzionale e competenza tecnica. Il Commissario Paroli avrà il compito di accompagnare l’Ente in una fase di transizione delicata, assicurando la regolare operatività dell’amministrazione e contribuendo all’attuazione degli importanti progetti in corso, tra cui gli investimenti previsti dal PNRR, lo sviluppo della nuova diga foranea del porto di Genova e il rafforzamento della logistica retroportuale.

Nel suo primo intervento, l’avv. Paroli ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dal Vice Ministro Edoardo Rixi e ha sottolineato l’importanza del dialogo con tutti gli stakeholder e le istituzioni pubbliche del sistema portuale: “Assumo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio, consapevole dell’importanza che il sistema portuale ligure riveste per l’economia locale, regionale, nazionale ed europea. In un momento di grandi trasformazioni tecnologiche, infrastrutturali e ambientali, sarà mia priorità garantire la continuità amministrativa, la piena attuazione degli investimenti programmati e il dialogo costruttivo con gli operatori portuali, i lavoratori e le istituzioni territoriali. Il porto è un nodo logistico ma anche sociale e ambientale, e va governato con una visione di lungo periodo, competenza tecnica e trasparenza e costante apertura e disponibilità al dialogo e al confronto con tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati”.

Il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, che rappresenta uno dei principali hub logistici e intermodali del Mediterraneo, potrà dunque contare sull’esperienza e sulle competenze di un professionista altamente qualificato per affrontare le prossime sfide di crescita, innovazione e sostenibilità.