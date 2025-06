Porta a Porta a Savona: "Continuare a difenderlo così come è stato strutturato è da talebani"

Buonasera. Ho appena finito di leggere l'articolo di A.V.S. e mi è venuta in mente l'espressione: talebani.

Tale dicitura la usiamo quando incontriamo personaggi che portano avanti idee, concetti sicuri che solo loro sono i detentori del sapere, del giusto. Gli sbagli no, perchè dovrebbero ammettere che esistono opinioni diverse eventualmente legate al concetto di una diversa, non errata, valutazione di un problema. E qui qualcuno direbbe "casca l'asino" perchè continuare a difendere il "porta a porta" così come è stato strutturato, organizzato a Savona è da talebani.

Mi chiedo se tali soggetti leggono quello che sta avvenendo in varie città, come il concetto sacrosanto di gestione della differenziata, viene adeguato alle caratteristiche territoriali. Si cerca di venire incontro ai suggerimenti dei cittadini, partecipi del cambiamento e non succubi di preconcetti definiti immutabili! Faccio un esempio, sullo stessa pagina la gestione della differenziata a Finalborgo e sotto l'ennesimo articolo su come a Savona tutto deve restare fermo, immobile...

Il bello è che poi sotto sotto, mai detti chiaramente, si conoscono le difficoltà di gestione lavorativa a cui andranno incontro i lavoratori della Sea-S per cui i mastelli in diverse zone si trasformeranno in bidoni condominiali. Dobbiamo ricordare che fine possano fare i mastelli tra marciapiedi stretti, escrementi di animali e come se non bastasse ora si sono aggiunti i cinghiali arrivati anche in via Pippo Garibaldi.

Per l'ennesima volta vorrei ricordare ai signori di A.V.S. simpatici talebani, che Savona la differenziata la vuole fare, che le proteste non sono nate da un presunto immobilismo della città, che continuare a gridare "si fa così e basta" porterà solo ad un malcontento all'ennesima potenza, protesta che può portare, sicuramente all'affossamento del "porta a porta".

Non vorrei sbagliarmi, personalmente riconosco che posso cadere nell'errore, ma se il "tutto" non funziona, qualcuno ha detto che si torna ai cari cassoni. Però il tormento, perchè sarà un tormento, durerà due anni. Spiegatelo a chi oggi ha superato una certa età.

Un abbraccio sincero, con pacca sulla spalla, ai cari talebani.