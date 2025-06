Savona, piazza Maestri dell'Artigianato: il sindaco Russo incontra i residenti

Panchine occupate da persone che le usano come letto, giardini utilizzati come latrina e sporcizia lasciata ovunque (oltre a un’aggressione dregolarmente denunciata).

Sono queste le principali problematiche denunciate dai residenti della zona di piazza Maestri dell'Artigianato e portate all'attenzione del sindaco Russo nell'incontro di ieri, 16 giugno, nel quartiere di San Michele.

"Negli ultimi sette anni la situazione non è migliorata, ma è peggiorata – ha detto un residente – mia moglie è stata aggredita, abbiamo sporto denuncia e abbiamo segnalato l'accaduto al Comune, abbiamo scritto diverse mail ma nessuno ci ha mai risposto".

"Non possiamo portare i bambini ai giochi – ha aggiunto un altro residente – c'è sporcizia e perosne che dormono sulle panchine, non ci sentiamo sicuri".

Tra le proposte, c'è quella di rimuovere le panchine per evitare i bivacchi; una soluzione che alcuni resdenti però contestano perché toglierebbe ulteriore fruibilità al parco. È stato inoltre chiesto di aumentare i controlli, la presenza delle forze dell'ordine e di installare telecamere.

"Abbiamo fatto degli interventi per la riqualificazione del luogo – ha spiegato il sindaco Russo – togliendo la fontana dei giardini, come ci avevate chiesto. Non abbiamo risolto il problema, ma lo abbiamo contenuto. È chiaro che è un problema ancora aperto.

Sulle zone critiche ci confrontiamo regolarmente con le forze dell’ordine, che periodicamente fanno una mappatura delle situazioni più delicate, in base ai dati in loro possesso e ai feedback dei cittadini. Per questo è importante denunciare.

Chiederemo più passaggi alle forze dell’ordine, ma dobbiamo anche fare altro. Cerchiamo di capire insieme qual è la vocazione di questo luogo, quale contributo può dare questa vocazione e chi può dare una mano nel quartiere. Abbiamo seguito questo modello per il parco di piazza delle Nazioni e sta funzionando".