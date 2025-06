Rigassificatore, il Pd savonese chiede chiarezza: "Bucci e Regione dicano cosa stanno facendo"

"Il sindaco di Piombino, ieri, è tornato sul tema rigassificatore per dire che l’iter di spostamento della Golar Tundra a Savona va avanti. A inizio gennaio, il Consiglio regionale della Liguria aveva approvato all’unanimità (con una giravolta totale del centrodestra) un ordine del giorno che impegnava il presidente e la giunta ad adoperarsi per evitare che il rigassificatore venisse collocato davanti alle nostre spiagge". Cosi commentano in una nota la Federazione provinciale del Pd di Savona e l'Unione comunale del Pd di Savona.

"A metà febbraio, in consiglio regionale, a un’interrogazione del consigliere Arboscello che chiedeva conto di cosa avesse fatto la giunta per adempiere all’ordine del giorno, l’assessore Ripamonti aveva risposto in modo evasivo. Già allora avevamo manifestato perplessità riguardo alle reali intenzioni del Governo e del centrodestra locale in merito all’arrivo della Golar Tundra a Savona-Vado".

"Ora Bucci deve dirlo con chiarezza: l’iter di spostamento del rigassificatore davanti a Savona e Vado sta procedendo? Cosa ha fatto e cosa sta facendo la Regione Liguria per fermarlo? Quali atti ha compiuto? Quali sono state le sue interlocuzioni con il Governo? Il territorio e i cittadini si sono espressi in modo chiarissimo. Allo stesso modo si sono espresse le forze politiche che, nello scorso autunno, si sono candidate a governare la Regione, comprese quelle che fino a poco prima pensavano il contrario. Altrettanto ha fatto il Consiglio regionale, addirittura all’unanimità".

"Qualunque comportamento che non andasse nella direzione dello stop all’iter di spostamento della Golar Tundra a Savona-Vado sarebbe, né più né meno, un tradimento della volontà del territorio", concludono i Dem.