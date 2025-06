Albenga riabbraccia Padre Floriano Strapazzon: è del missionario la nuova piastrella sul muretto dei Fieui di Caruggi

A poco più di un anno di distanza, torna ad Albenga Padre Floriano Strapazzon, che giovedì 19 giugno alle ore 18:00 sarà nella cantina dei “Fieui di Caruggi” per inaugurare sul muretto di “E ghe mettu a firma” la piastrella in ceramica da lui autografata nel febbraio 2024.

Il sacerdote, originario di Borgoratto, appartiene all’ordine vincenziano e da oltre cinquant’anni vive e opera in una zona centrale del Madagascar, molto povera e isolata, lontana dai percorsi turistici.

Con l’aiuto del campione di motociclismo Maurizio Gerini e della giornalista e pilota Francesca Gasperi, che saranno presenti all’inaugurazione, il missionario, un vulcano di idee e energia nonostante l’età avanzata, ha dato vita a un progetto ambizioso ed essenziale per la sopravvivenza delle popolazioni da lui aiutate.

Il progetto, ribattezzato “The road of hope” (La via della speranza, ndr) ha per scopo finale la realizzazione di una strada che porti sviluppo e pace anche ai villaggi più sperduti.

Padre Floriano è stato nominato Fieu di caruggi ad honorem.