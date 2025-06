Il Lions Club Loano Doria celebra la 29ª Charter Night e apre il nuovo anno sociale: Santiago Vacca nuovo presidente

Il Lions Club Loano Doria ha celebrato sabato 14 giugno, presso il Complesso Loano 2 Village, la chiusura dell’anno sociale 2024/2025 e la riapertura del nuovo anno sociale 2025/2026, in occasione della sua 29ª Charter Night.

La serata è stata ricca di emozioni, riconoscimenti e spirito lionistico, difficile da dimenticare. Il Presidente di Club, Luana Isella, ha ringraziato i Soci e ha ricordato tutti i Services e i Meetings portati a termine nell’anno sociale 2024/2025 con un toccante discorso, accompagnato dalla proiezione di un video che ha raccontato, passo dopo passo, tutto ciò che il Club ha realizzato durante l’anno.

Il passaggio di consegne è avvenuto con il tradizionale scambio di spilla e campana al nuovo Presidente, Santiago Vacca, che guiderà il Club nell’anno sociale 2025/2026. In tale occasione, è stato presentato il nuovo Consiglio Direttivo e il Presidente ha illustrato il programma per il prossimo anno lionistico.

Due momenti particolarmente emozionanti hanno segnato la serata del passaggio di consegne. Il primo è stato il conferimento del prestigioso riconoscimento Melvin Jones Fellow a due soci che rappresentano l’eccellenza lionistica: Marco Careddu e Simone Ottonello. Entrambi Past President, si sono distinti non solo per l’impegno all’interno del Club, ma anche per l’attività svolta e che continuano a svolgere a livello distrettuale, ricoprendo incarichi importanti. Sono due persone con esperienze e stili diversi, ma accomunate dallo stesso spirito: quello del vero Lion.

Il secondo momento toccante è stata la cerimonia di ingresso di un nuovo socio, Matteo Calleri, una persona seria, competente, ben radicata nel tessuto sociale loanese e pronta a offrire un contributo concreto alla vita del Club. Un caloroso ringraziamento è andato al padrino, Matteo Munari, che ha saputo valorizzare e proporre questa nuova risorsa, e al socio Aldo Berengan, presente in questo momento importante.

La famiglia del Lions Club Loano Doria cresce, arricchendosi di valori, energia e passione. Durante la serata era presente anche il Leo Club Loano Doria, che ha accolto un nuovo socio. Il Presidente Davide Ferraro ha illustrato i risultati ottenuti e il percorso futuro del Club.

Grazie a un’attenta gestione delle risorse, il Club destinerà una significativa donazione alla Fondazione Lions LCIF (Lions Club International Foundation) e alla Banca degli Occhi.

È stato un incontro all’insegna dell’amicizia, del servizio e dell’orgoglio lionistico, riassunto nel motto che ha guidato un intero anno di impegno e passione, magistralmente condotto dalla Presidente uscente, Luana Isella: “Siamo al servizio di un mondo che ha bisogno”.

Il nuovo Consiglio Direttivo del Club Loano Doria per l’anno sociale 2025/2026 vede alla Presidenza Santiago Vacca, affiancato come Past President da Luana Isella. Il ruolo di Vice Presidente e Tesoriere sarà ricoperto da Arianna Leonardi Vugi, mentre Massimo Telese assumerà l’incarico di Segretario.

Giorgio Boschetti sarà il Cerimoniere, Nicoletta Nati svolgerà il ruolo di Censore, e Laura Inglima sarà l’Addetto Stampa. Francesco Paganelli ricoprirà la carica di Leo Advisor, mentre Marco Careddu sarà responsabile della Tecnologia Informatica. Alessandro Stipo sarà Revisore dei Conti.

Per quanto riguarda i comitati, Simone Ottonello guiderà il Comitato Soci-GMT e farà parte, insieme ad Arianna Leonardi Vugi, del Global Leadership Team (GST). Luana Isella coordinerà il Comitato Service - GST. Il Comitato Ambiente sarà composto da Simone Ottonello, Giorgio Boschetti e Federico Rembado, mentre il Comitato Salute vedrà impegnate Sabrina Bonino e Giorgia Polla.

Infine, i Consiglieri del Club saranno Leonardo Piccinini, Aldo Berengan, Gianna Baldassa, Silvia Vercelli, Jacopo Ferraro e Matteo Munari.