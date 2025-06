Albisola, schiamazzi e disturbo della quiete pubblica in Corso Mazzini: stop all'apertura notturna di un'esercizio commerciale

Con un’ordinanza, il sindaco Garbarini ha disposto la sospensione dell'attività di vendita di un panificio nelle ore notturne, dalle 22 alle 6, per dieci giorni consecutivi.

Secondo una relazione dei Carabinieri, “Il consueto stazionamento di gruppi di giovani davanti al panificio in orario notturno – riporta l'ordinanza sindacale – ripropone, come negli anni precedenti, problematiche di ordine e sicurezza pubblica”.

L'esercizio commerciale rappresenta "un punto di tappa da parte dei giovani che, dopo la movida serale, si fermano in Corso Mazzini (strada principale e densamente residenziale) per acquistare generi alimentari prima di raggiungere la Stazione Ferroviaria per il primo treno delle 5.00", dando vita a conseguenti fenomeni di schiamazzi e problemi di ordine pubblico, evidenziate dagli esposti presentati ai Carabinieri da residenti e cittadini.

L'ordinanza colpisce solo la vendita al dettaglio, ma non la produzione, e scatterà alla notifica, restando in vigore per dieci giorni, per “ripristinare - spiega l'ordinanza - condizioni di sicurezza urbana, decoro e quiete privata”.