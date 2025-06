Ceriale, inaugurato l’ambulatorio infermieristico di prossimità con accesso libero per le cure di base

Questa mattina a Ceriale, presso la sede della Croce Rossa in via Tagliasacchi 93, è stato inaugurato l’Ambulatorio infermieristico di prossimità. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Marinella Fasano, il Direttore del Distretto Sociosanitario Albenganese, la Dott.ssa Iris Grassi, l’assessore Barbara De Stefano e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

Il servizio, frutto del piano di potenziamento di Asl 2 nei distretti socio-sanitari del savonese, offre diverse prestazioni: rilevazione dei parametri vitali, glicemia capillare e emoglobina glicata capillare, medicazioni semplici, complesse e accessi venosi, consegna di opuscoli informativi su prevenzione delle cadute, dolore, TP EV e TP anticoagulanti, colloqui ed educazione terapeutica.

L’accesso è libero e non necessita di prescrizione per tutte le prestazioni infermieristiche, fatta eccezione per le terapie iniettive, per le quali è richiesta la prescrizione del medico curante. L’ambulatorio sarà aperto ogni giovedì, dalle ore 8:00 alle ore 11:00.

Si tratta di un progetto molto importante, realizzato grazie alla collaborazione sinergica tra l’Amministrazione comunale e i professionisti sanitari coinvolti, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze più comuni dei pazienti, garantendo un’assistenza di base per le piccole necessità e riducendo così gli spostamenti dei cittadini fuori dalla sede comunale.

“L’apertura dell’Ambulatorio di prossimità di Ceriale rappresenta una nuova tappa del percorso strategico aziendale volto a potenziare la sanità territoriale e a promuovere una maggiore accessibilità alle cure, in coerenza con i principi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Decreto Ministeriale 77” commenta il dottor Michele Orlando, direttore Generale di ASL 2.

“Questa iniziativa conferma l’impegno dell’Azienda Sanitaria nel garantire una sanità pubblica capillare, inclusiva e orientata alla prevenzione e alla gestione della cronicità, rafforzando il legame con il territorio e valorizzando le sinergie con le amministrazioni locali - aggiunge il direttore Sociosanitario di Asl2 Monica Cirone - Ringraziamo il Comune di Ceriale per la collaborazione e tutti i professionisti sanitari coinvolti nella realizzazione di questo progetto, che testimonia la volontà comune di mettere al centro la salute della comunità”.

“L’attivazione di questo servizio rappresenta una risposta concreta ai bisogni assistenziali della popolazione, in particolare delle persone fragili, anziane e con difficoltà negli spostamenti, e si inserisce in un modello di assistenza di prossimità centrato sull’offerta di prestazioni infermieristiche ambulatoriali e sull’infermiere di famiglia e di comunità, figura chiave nel garantire continuità delle cure, educazione sanitaria e presa in carico multidimensionale” aggiunge la dottoressa Iris Grassi, direttore del Distretto Albenganese.