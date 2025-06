Sopralluogo di Arboscello ai Pronto soccorso: "Il sistema dell'emergenza-urgenza è sotto pressione a causa della carenza di organico"

Con l’arrivo dell'estate, e del flusso turistico, la situazione si preannuncia critica per i pronto soccorso del Savonese. In quello del San Paolo mancherebbero 6 medici; con l'apertura del PPi di Albenga anche nelle ore notturne rischia di dirottare risorse dal Santa Corona.

Il consigliere regionale Roberto Arboscello, questa mattina, ha incontrato i due primari del pronto soccorso di Savona Grazia Guiddo, la direttrice Sanitaria dell'Asl Bruna Rebagliati e del Santa Corona Alessandro Riccardi, e il direttore del Dipartimento Tecnico Sanitario Luca Garra per conoscere nel dettaglio la situazione.

"Ho trovato personale motivato e strutture ben organizzate - spiega Arboscello - ma è evidente che l'intero sistema dell'emergenza-urgenza è sotto pressione a causa della carenza di organico, di una gestione regionale inefficace e delle incertezze legate alle nuove normative sui gettonisti. Se da un lato il San Paolo di Savona non ha mai fatto ricorso alle cooperative e a Pietra Ligure non vengono più utilizzate da ottobre, dall’altro è urgente rimuovere a livello nazionale il vincolo delle cosiddette ‘porte girevoli’, che oggi impedisce a chi è uscito dal pubblico per lavorare nel privato di rientrare nei due anni successivi. Questa norma deve essere superata per evitare il collasso del sistema".

Al Pronto Soccorso del San Paolo, sta procedendo bene anche il cantiere per l'ampliamento e il completamento è previsto nei termini stabiliti dal PNRR. "Si tratta di un investimento fondamentale - aggiunge Arboscello - per un ospedale di riferimento non solo per il capoluogo ma anche per tutto il Levante savonese e la Val Bormida. A questo riguardo, è emersa nuovamente la necessità di migliorare l’efficienza del sistema emergenziale".

A questo proposito è strategico lo svincolo autostradale dedicato all’ospedale San Paolo, in particolare per i collegamenti con la Valle Bormida e nella stagione estiva.

"A Pietra Ligure, invece, è emersa la preoccupazione per il trasferimento della gestione del Punto di Primo Intervento di Albenga dal 118 al Pronto soccorso del Santa Corona - afferma Arboscello - . Ma soprattutto desta preoccupazione la decisione della giunta Bucci di ampliare h24 l'apertura del PPI senza alcuna pianificazione sul personale. Questa scelta rischia di indebolire ulteriormente un presidio che, nonostante le difficoltà, continua a funzionare. Aprire un servizio h24 come il PPI di Albenga senza avere le risorse umane necessarie è irresponsabile".

"Non possiamo dare solo un contentino politico ai territori- conclude il consigliere regionale del Pd - penalizzando chi già lavora in condizioni difficili a livello di organico. Serve un'azione complessiva per rendere maggiormente attrattivo il lavoro nella sanità savonese. Oltre agli incentivi economici, servono turni meno stressanti, maggiore flessibilità oraria e strumenti di welfare come asili aziendali e sostegno alla ricerca dell’alloggio. Solo così potremo convincere i professionisti a scegliere la nostra provincia. La disponibilità di operatori e direzione sanitaria, che ho riscontrato oggi, sono il punto di partenza per costruire una sanità territoriale forte e sostenibile, partendo dai bisogni reali dei cittadini”.