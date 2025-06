Cantieri in città, "Impegno per Finale" all'affondo: "Tante situazioni non gestite per la stagione"

“Quelli che si proclamavano attenti ai tempi e alle modalità di attuazione dei cantieri cittadini oggi dimostrano nuovamente di non saper gestire dinamiche amministrative e di avere una memoria cortissima".

Commenta così il gruppo di minoranza "Impegno per Finale" alcune scelte dell’Amministrazione finalese circa il tema dei lavori pubblici.

“In campagna elettorale l’attuale governo cittadino ha denigrato molto la precedente Amministrazione criticandone i numerosi cantieri - ricordano i consiglieri - Ad oggi i pochi cantieri avviati o sono ancora della precedente legislatura o sono frutto di rallentamenti proprio dell'attuale maggioranza".

E ne citano alcuni, partendo da via Dante, dove si lavora ancora sui sottoservizi "con decine e decine di parcheggi transennati, un cantiere che prosegue a rilento da febbraio (che dalle dichiarazioni dell’Amministrazione sarebbe finito a Pasqua), una pista ciclabile che seguendo il progetto già tracciato sarebbe oggi terminata ed invece è un percorso a ostacoli e lo sarà ancora per molti mesi".

"Il molo di Varigotti transennato e malandato da quasi un anno - aggiungono -. Il progetto per il rifacimento è stato finanziato dall’Amministrazione Frascherelli. L'attuale maggioranza ha iniziato lo smontaggio della vecchia struttura a febbraio (anziché ad ottobre precedente come promesso e come sarebbe stato logico), ha appaltato a maggio, ha raccontato che sarebbe finito prima dell'estate e ad oggi è una grande area transennata malamente che attira lamentele e giustificate segnalazioni".

C'è poi il parcheggio dell'ex area Piaggio, "promesso da un anno ha iniziato ad essere affrontato a giugno (richiesta autorizzazione mese di giugno), promesse millantate da mesi e neppure si era iniziato il percorso autorizzativo" continuano.

"Il cantiere della frana di San Donato non si comprende se proceda o se stia fermo. L’unica certezza è un semaforo lunghissimo che vivremo ancora per parecchio tempo - citano ancora - Il parco giochi di via Santuario smantellato a maggio e oggi transennato chissà ancora per quanto tempo. E ricordiamo che c’erano già un progetto e un finanziamento stanziato dall'Amministrazione Frascherelli che è stato cancellato".