L'Ente Bilaterale Territoriale Turismo di Savona rinnova i vertici e rilancia: "Bilateralità per venire incontro alle esigenze di imprese e lavoratori"

Rinnovate le cariche in seno all’Ente Bilaterale Territoriale Turismo della Provincia di Savona (EBTurismo), la struttura che, come sottolineato nel corso dell’incontro, è “organizzata per dare risposte alle diverse esigenze delle imprese e dei lavoratori, attraverso molteplici attività di servizio” e che vuole incarnare “un sistema di relazioni sindacali innovativo che, pur non interferendo sulla libertà e sull'autonomia delle parti, esalta l'attività negoziale per far sì che lavoratori ed imprese possano camminare insieme per il lavoro”.

In questo contesto, Roberto Fallara, segretario della UILTUCS Liguria, è stato eletto presidente. Al suo fianco, come vicepresidente, è stato nominato Fabio Raimondo, rappresentante della FEDERALBERGHI – Confcommercio di Savona.

L’assemblea dell’EBTurismo ha inoltre designato i nuovi componenti del comitato esecutivo: Wilma Pennino (FIAVET), Barbara Bugini (FAITA), Giorgio Vento (FISASCAT CISL) e Giovanni Tiglio (FILCAMS CGIL), consolidando così una squadra che rappresenta in modo ampio e articolato il mondo del lavoro e delle imprese turistiche del territorio.

“Il settore del turismo - ha dichiarato il neo presidente Roberto Fallara - sta attraversando un momento di evoluzione. Fondamentali sono le relazioni sindacali ed i servizi che riusciremo a fornire a lavoratori ed imprese, sia nell’ambito della formazione sia degli altri istituti di carattere contrattuale. Ultimamente il settore deve ritrovare un’attrattività forte per consentire a giovani e meno giovani di poter contare su un’occupazione presso bar, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi”.

Sulla stessa linea l’intervento del vicepresidente Fabio Raimondo, che ha rimarcato il ruolo cruciale della bilateralità, soprattutto nel contesto attuale: “La bilateralità, oggi più che mai, rappresenta un’efficace soluzione ai problemi del mercato del lavoro. Soprattutto nel settore turistico, fondamentale per il nostro territorio, l’offerta di servizi ad aziende e lavoratori – in particolar modo la formazione – diventa essenziale per affrontare e risolvere le problematiche riguardanti la carenza di personale, l’acquisizione e l’aggiornamento delle competenze oggi richieste dal mercato”.