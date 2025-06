Savona, al Santuario da settembre prenderà il via il nuovo servizio scuolabus per gli studenti della frazione

Con gli obbiettivi di tutela e rilancio del Santuario, uniti alla volontà di valorizzare la scuola della frazione, luogo cardine per la comunità, il Comune di Savona istituisce da settembre 2025, in via sperimentale per un anno, un nuovo servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria del Santuario.

“Questo servizio è l'evoluzione della Linea Santuario del piedibus che ha da sempre un grande numero di richieste e di bambini aderenti - spiega il Vice sindaco e Assessore alle Politiche educative, Elisa Di Padova - La proposta nasce dalle famiglie e dalla comunità del Santuario: dopo alcune verifiche rispetto alla peculiarità di questo progetto, l'Amministrazione ha deciso di realizzare questa sperimentazione che manterrà come elemento di valore la collaborazione intergenerazionale con Auser i cui volontari accompagneranno i bimbi a scuola, così come avviene nelle altre linee piedibus che negli anni sono state potenziate”.

Il vicesindaco aggiunge, infine: “Dopo la realizzazione della mensa della scuola, questa ulteriore azione costituisce un passo in avanti nell'implementazione dei servizi e nel piano di rilancio del Santuario e dei quartieri”.

Il servizio prevede due corse giornaliere nella fascia di entrata a scuola ore 7.30/8.30 e nella fascia di uscita ore 12,30/13.30 o in alternativa nella fascia oraria 16.00/17.00 nelle giornate di rientro.

Il percorso previsto avrà come fermata di partenza la stazione FF.SS. A seguire Piazza Mameli- Lavagnola - San Bernardo in Valle - Santuario - Cimavalle.

Sullo scuolabus sarà presente un accompagnatore dell'Associazione AUSER, pertanto il servizio sarà dedicato in via prioritaria agli alunni della scuola primaria del Santuario di Via Cimavalle ma, in caso di disponibilità di posti al termine delle iscrizioni, potrà essere svolto anche a favore di bambini frequentanti le scuole dell'Infanzia Statali e non Statali che si trovano sul tragitto come per esempio la scuola dell'infanzia di San Bernardo.

Il servizio verrà svolto con un mezzo Scuolabus con una capienza pari a 28 posti più un posto per l'accompagnatore.

Per le famiglie che usufruiranno del servizio è previsto il versamento di una quota annuale di iscrizione, determinata in base alla fascia ISEE di appartenenza. In particolare, per i nuclei familiari con un ISEE fino a 10.000 euro la quota sarà di 25 euro; chi rientra nella fascia tra i 10.000,01 e i 15.000 euro pagherà 50 euro; per le famiglie con un ISEE compreso tra 15.000,01 e 20.000 euro la quota sarà di 75 euro. Infine, per chi ha un ISEE superiore a 20.000 euro o non presenta la dichiarazione, la quota prevista è di 100 euro. È inoltre previsto uno sconto del 30% sulla quota per i secondi figli e per tutti i successivi.

Per fare domanda allo Scuolabus e iscriversi alle altre linee piedibus è possibile rivolgersi allo Sportello Telematico nella pagina dei Servizi / Settore Educazione e formazione