Promozione ed eventi a Finale, la maggioranza: “Stiamo lavorando per una promozione a lungo termine, sui fuochi solo voci”

Dopo le accuse del Gruppo di minoranza “Impegno per Finale” sulla gestione degli eventi estivi e la loro promozione, è arrivata puntuale dall'Amministrazione la replica sul tema.

“C'è il solito concetto elementare, sbagliato e dilettantistico secondo cui si crede che organizzare l'attività turistica di una destinazione sia soltanto stilare e presentare un calendario di eventi - afferma il sindaco e delegato alla Pianificazione strategica del turismo e Marketing territoriale Angelo Berlangieri - . Questo è certo un elemento importante perché gli eventi sono motivo d'attrazione, tuttavia non è essenziale o sufficiente se si vuole far sì che il turismo crei un indotto economico.

Organizzazione, costruire prodotti ed esperienze, tra cui gli eventi, avere attività di promo-commercializzazione sui mercati di riferimento della domanda. Questa si definisce strategia, altrimenti si ha la banalizzazione del turismo, che è uno dei motivi per cui le destinazioni sono non competitive.

E' necessaria, in sintesi una gestione integrata, complessa e scientifica se si vuole che dal turismo si crei sviluppo. Di questo fa parte anche l'attività comunicativa dei grandi eventi, quelli che fanno branding, esaltando il marchio di una destinazione e contribuendo alla sua notorietà, o incoming, ossia sono motivo di viaggio verso di essa.

Questo richiede di indirizzare la comunicazione verso i mercati di riferimento; noi abbiamo scelto di farlo presso la stampa italiana di settore, nel cuore della Design Week in una location centrale di Milano: l'obbiettivo è diffondere il marchio di Finale al di fuori dei confini cittadini o di comprensorio, facendo in modo di arrivare oltre il turismo di più semplice prossimità ma andando oltre, investendo per generare una ricaduta sull'economia locale.

In un secondo momento, più 'sotto data', si presentano gli eventi per informare chi è a Finale di cosa avviene in città. Ma la promozione si organizza e si attua mesi prima, con una comunicazione che abbia come obbiettivo la strategia economica di sviluppo del turismo, e non comparire sui media locali per auto compiacersi, ma generare economia”.

Per quanto concerne gli eventi nello specifico, interviene quindi il Vice Sindaco e delegato a Turismo ed Eventi, Maura Firpo: “Stiamo lavorando seriamente con l'obbiettivo di rendere l'estate a Finale Ligure piacevole per tutti, e nei prossimi giorni presenteremo dettagliatamente anche alla stampa locale, ai nostri concittadini e ai turisti il calendario delle prossime iniziative estive.

Sono in fase di messa a punto ancora alcuni aspetti organizzativi, sui quali siamo alacremente al lavoro, tra questi anche i fuochi d'artificio ma non solamente. Quanto trapelato in queste ore su questo tema al momento possono essere definite solo indiscrezioni, voci non ufficiali che non tengono del tutto conto delle situazioni che stiamo affrontando. La cittadinanza sarà informata dettagliatamente non appena il programma sarà definito in ogni sua parte”.