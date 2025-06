Bardineto celebra il patrono San Giovanni con due giornate di festa

Bardineto si appresta a vivere la festa patronale dedicata a San Giovanni Battista con un ricco programma che unisce tradizione, natura, gastronomia e spiritualità. I festeggiamenti si svolgeranno tra lunedì 23 e martedì 24 giugno, trasformando il paese in un vivace centro di eventi e riti popolari.

Il pomeriggio di lunedì inizierà con una passeggiata botanica, occasione per esplorare il territorio e scoprirne le peculiarità naturalistiche, accompagnati da esperti conoscitori della flora locale. In serata, i sapori tipici della tradizione saranno protagonisti nei locali e ristoranti del paese, che proporranno menù speciali preparati per l’occasione. Dopo cena, le vie e le colline di Bardineto si illumineranno con una decina di falò accesi in vari punti del territorio, nel rispetto di un’usanza antica e suggestiva. A completare l’atmosfera, musica e momenti di festa diffusi in diverse zone del paese.

Martedì 24 rappresenterà il cuore della festa patronale. Fin dal mattino, piazza Frascheri ospiterà la fiera, animata da bancarelle, prodotti artigianali e specialità locali. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, avrà luogo la Santa Messa, seguita dalla tradizionale processione per le vie del borgo, un momento sentito e partecipato da tutta la comunità.

Due giornate per vivere Bardineto nella sua veste più autentica, tra devozione, convivialità e riscoperta delle tradizioni.