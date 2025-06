Raccolta differenziata Savona, un lettore: “Caos mastelli e idee discutibili, grazie Giunta!”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore arrivata in redazione.

“Vorrei ringraziare questa Giunta per la bella idea dei mastelli e, contemporaneamente, domandare: ma vi rendete conto del caos che avete prodotto?

Ci ricorderemo di questa e delle altre belle idee per “abbellire” la città: pavimentazione colorata in via Manzoni, nuova pavimentazione in corso Italia, eccetera eccetera.

A proposito, date un’occhiata alla “foresta” Letimbro.

Le vostre “belle idee”, pagate da noi contribuenti... Grazie”.