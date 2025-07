Porta a porta, una cittadina: "SEA-S e Comune come bimbi che fanno i capricci, nessun dialogo possibile"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Che follia! È ormai evidente quanto sia fallimentare questo sistema di raccolta rifiuti, sotto tutti i punti di vista: mancati avvisi di rimozione dei vecchi cassonetti, ogni via colma di bidoni e sacchetti, regole assurde e impraticabili. Ho contattato SEA-S per esprimere alcune criticità, ma nessuna possibilità di compromesso. Sia la ditta che l’amministrazione sembrano bambini che fanno i capricci: devi fare solo come dicono loro".

"Magari hanno anche il coraggio di lamentarsi del fatto che si trovino sacchetti in giro e differenziati in maniera discutibile? Mi permetto di chiedere pubblicamente — attraverso questo canale (già fatto anche direttamente con gli interessati): signori, mai pensato che forse i cittadini stanno cercando di farvi capire l’ovvio? Non può funzionare".

"Quando si sbaglia (ed è evidente che questo sistema fa acqua da tutte le parti), è segno di maturità e intelligenza riconoscerlo".