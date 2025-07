Porta a porta, un residente: "Che fine faranno le deiezioni canine? Probabilmente nei pochi cestini cittadini"

Riceviamo e pubblichiamo:

"È finalmente partita, in parte, la raccolta della spazzatura a Savona con i bidoni intelligenti, quelli condominiali e i mastelli. Pertanto, spariranno tutti i vecchi bidoni".

"La SEA-S ha pensato a tutto… o quasi. Infatti, vedo numerosi sacchettini contenenti la popò dei cani elegantemente posti accanto ai bidoni condominiali. In effetti, che altro possono fare i padroni, già “condannati” a raccogliere le deiezioni, se non portarsele a casa quando non trovano dove smaltirle?".

"Probabilmente finiranno anche nei pochi cestini cittadini".

Valerio Vaccaro