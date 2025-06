Il Muretto di Alassio accoglie Elena Rede: il 30 giugno l'eclettica scultrice e pittrice firmerà la sua piastrella

Sullo storico Muretto di Alassio, simbolo dell'arte, della creatività, della cultura e dell'unità tra i popoli, attrazione iconica della città che attira visitatori da tutto il mondo, lunedì 30 giugno 2025 verrà firmata una nuova piastrella dall’artista Elena Rede, eclettica scultrice e pittrice conosciuta in tutto il mondo per le sue superbe opere rigorosamente realizzate in un unico esemplare.

Fra le sue opere monumentali, spiccano il Gatto di Triora che splende in Piazza Castello, nel borgo medievale appartenente ai “Borghi più belli d'Italia” e i maestosi cavalli in bronzo, il primo collocato presso il prestigioso Dubai International Financial Centre, prospiciente il Museo del Futuro, il secondo nei Giardini di Villa Nobel a Sanremo.

Le sue opere sono presenti in importanti collezioni private e pubbliche.

La cerimonia della firma si svolgerà presso il Muretto di Alassio.

Presente all'evento insieme all'artista Elena Rede e al team presieduto da Angela Berrino in rappresentanza della Fondazione Muretto di Alassio, lo storico d'arte Giovanni Faccenda, Gian Piero Alpa titolare della Galleria d'arte FineHeart di Alassio, il vice sindaco Angelo Galtieri e Lucia Leone, nota organizzatrice di eventi e promotrice dell'iniziativa, insieme a tanti amici amanti dell'Arte.

FONDAZIONE MURETTO DI ALASSIO

MURETTO DI ALASSIO

Corso Dante Alighieri, Alassio (SV)

DATA: 30 GIUGNO 2025

ORARIO: 18.30

PARTNERS:

ANGELA BERRINO

LUCIA LEONE

CAFFÈ ROMA

FINEHEART GALLERY ALASSIO

INFORMAZIONI:

info: Tel. 3784180709

raffaella@fineheartgallery.com

www.elenarede.com