Garanzie accessorie: come essere sicuri di inserire solo quelle davvero utili

Quando si richiede un preventivo assicurazione auto, spesso ci si trova davanti a un ampio ventaglio di garanzie accessorie pensate per proteggere dai possibili imprevisti. Ma quali di queste garanzie sono realmente utili per la propria polizza e quali rischiano solo di far lievitare il suo costo senza aggiungere un reale valore? Sceglierle con attenzione è fondamentale per riuscire a ottenere un’assicurazione auto realmente completa e personalizzata al miglior prezzo.

Come tutti ormai sanno, le garanzie accessorie più comuni includono la copertura furto e incendio, la protezione cristalli, l’assistenza stradale, la tutela legale, la copertura per eventi atmosferici (come grandine o alluvioni) e per atti vandalici. Ognuna di queste opzioni ha un senso in contesti specifici. Ad esempio, la protezione contro furto e incendio è particolarmente indicata per chi vive in aree urbane con alti tassi di criminalità o parcheggia spesso l’auto in strada. Chi percorre lunghe distanze in autostrada, viaggia frequentemente o possiede un veicolo datato, invece, può trovare indispensabile l’assistenza stradale, utile in caso di guasto o foratura. Al contrario, per chi usa l’auto saltuariamente o solo per brevi tragitti, alcune garanzie potrebbero risultare eccessive.

Un elemento fondamentale nella scelta è la valutazione del proprio profilo di rischio. Questo significa considerare la frequenza con cui si utilizza il veicolo, i percorsi abituali, il tipo di auto (nuova, usata, di pregio ecc.) e il contesto geografico in cui si vive. Chi risiede in zone soggette a fenomeni meteorologici estremi dovrebbe, ad esempio, prendere in considerazione la copertura contro gli eventi naturali. Chi ha una vettura con vetri particolarmente costosi o percorre strade accidentate potrebbe invece voler includere la protezione cristalli. Tutto, insomma, dipende dalle proprie esigenze reali.

Affidarsi a un distributore assicurativo come ConTe.it, appartenente al Gruppo Admiral, può semplificare notevolmente questo processo decisionale. La piattaforma offre la possibilità di costruire una polizza su misura grazie a un sistema di selezione delle garanzie semplice e trasparente, accompagnato da un Servizio Clienti qualificato, pronto a fornire spiegazioni chiare sulle opzioni disponibili. Inoltre, il preventivo è aggiornabile in tempo reale: si possono aggiungere o rimuovere garanzie con pochi click, per trovare rapidamente la soluzione più vantaggiosa in termini di copertura e prezzo.

Un ulteriore punto di forza di ConTe.it è la flessibilità, con la possibilità di aggiungere le garanzie accessorie più in linea rispetto alle proprie necessità, adattando la polizza alle proprie abitudini o a eventuali nuove esigenze, come l’acquisto di una nuova auto o il trasferimento in un’altra città. Questo consente di mantenere un controllo attivo sul costo della polizza, senza rinunciare alla sicurezza.

In conclusione, selezionare con attenzione le garanzie accessorie è un passo cruciale per ottenere un’assicurazione auto che sia davvero su misura. Grazie agli strumenti digitali e all’assistenza di veri esperti, è possibile evitare spese inutili e assicurarsi una copertura completa, adatta al proprio stile di guida e alle proprie necessità reali.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.