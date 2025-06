In sella tra mare e sentieri: gli esperti di Sky "Calciomercato" tra Giustenice e Pietra Ligure alla scoperta della Val Maremola

È approdata a Pietra Ligure la celebre trasmissione di SKY Sport Calciomercato - L’Originale, in onda in diretta ogni sera alle 23:00, da lunedì scorso fino a venerdì 27 giugno, su SKY Sport 24 e SKY Sport Calcio (e in streaming su NOW) dal Molo Bestoso di Alassio, con collegamenti anche proprio da Pietra e Finale Ligure.

Questa mattina, tutti in sella! Il Sindaco pietrese Luigi De Vincenzi e il Sindaco di Giustenice, Mauro Boetto, hanno preso parte in prima persona a un'escursione in bici, non solo per fare gli onori di casa agli ospiti d'eccezione, ma per vivere appieno l’esperienza del territorio, pedalando lungo un affascinante percorso fino a Giustenice e ritorno. Con loro, tre guide esperte di MTB: Pietro Accame, Lorenzo Rebagliati e Matteo "Bubba" Carrubba, sotto la regia organizzativa dell’assessore al turismo e allo sviluppo outdoor Daniele Rembado.

La prima tappa ha attraversato i suggestivi caruggi e le piazzette del centro storico pietrese, per arrivare alla Pietra Outdoor Base in piazzale Geddo. Da lì, trasferimento in navetta a Ranzi, nella zona della Madonnina, e poi via in bici lungo i sentieri mozzafiato della Val Maremola e di Ranzi, tra muretti a secco, rocce e panorami spettacolari sulla costa e sull’Isola Gallinara. Un vero e proprio viaggio tra natur e storia, concluso sulla spiaggia delle barche sul lungomare Bado.

In questi giorni, Calciomercato - L’Originale, con Alessandro Bonan, Fayna e Gianluca Di Marzio, racconta e valorizza le meraviglie del Ponente savonese, offrendo al pubblico scorci indimenticabili di Alassio, Pietra Ligure e Finale Ligure. Un’opportunità straordinaria per promuovere la bellezza e la ricchezza della nostra Riviera.

Per rivivere l’azione della giornata, appuntamento questa sera dalle 23:00 alle 00:30 su SKY Sport 24 e SKY Sport Calcio. In aggiunta, due finestre speciali da Pietra Ligure alle 19:00-19:30 e 20:30-21:00 su SKY Sport 24 con Luca Marchetti, e due interviste esclusive nel TG di SKY Sport 24.