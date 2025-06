Il 28 giugno a Le Vele Alassio torna il party Stylhertz, il sabato più cool della Riviera!

La stagione 2025 de Le Vele Alassio è entrata nel vivo, confermandosi settimana dopo settimana come uno dei punti di riferimento più vibranti e attesi della nightlife estiva.



Questo sabato, 28 giugno, il club riapre le porte dalle ore 23:00 con l'appuntamento più atteso del weekend: Stylhertz, il party che è ormai diventato un punto fermo per chi cerca stile, energia e atmosfera glamour nella Riviera. Il sabato notte firmato Le Vele Alassio unisce musica, eleganza e spettacolo in una cornice esclusiva, confermandosi tra gli eventi più amati del pubblico. In consolle, una performance imperdibile con Stefano Pain, protagonista della serata, affiancato dall'energia travolgente del resident DJ Tigani. Un mix esplosivo di sound e adrenalina per farvi ballare fino all'alba.



Le promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per le donne in lista nella prima ora di apertura.

- Ticket d'ingresso a € 15,00 con consumazione inclusa, acquistabile

online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista arrivati entro le 00:30 godranno di uno sconto

di € 100,00 sulla prima bottiglia.

- I tavoli Club arrivati entro l'01:00 avranno uno sconto di € 50,00.



La programmazione 2025 è stata recentemente svelata e promette di trasformare Alassio in uno dei centri nevralgici della scena musicale internazionale. Il calendario è ricco di grandi nomi e ospiti di fama mondiale, pronti a far vibrare Le Vele Alassio con performance travolgenti e atmosfere indimenticabili.





Tra gli artisti già annunciati, in ordine di apparizione, spiccano MoBlack, Marco Faraone, Fleur Shore, Hugel, Cloonee, Sven Väth, Marten Lou, Manda Moor, Joseph Capriati, Ricardo Villalobos, Paco Osuna, Bob Sinclar, Deborah De Luca e Nina Kraviz, insieme a molti altri protagonisti attesi nelle prossime settimane.



Le Vele Alassio si conferma così come un punto di riferimento assoluto del divertimento estivo, capace di attrarre un pubblico esigente, curioso e sempre pronto a vivere nuove emozioni.



Le Vele Alassio è anche vicina al territorio: per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e Imperia sono previsti

prezzi agevolati. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora potranno usufruire di tariffe speciali.



Per garantire un servizio ottimale, l'ingresso sarà limitato e consentito solo su prenotazione, con priorità ai clienti con tavolo riservato.



Ogni settimana porta con sé nuove sorprese, special guest e momenti unici da vivere sotto il cielo di Alassio. Le Vele ti aspetta per continuare insieme questa straordinaria estate.



Summer nights, Premium vibes.

Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio Saturday Stylhertz 28th June 2025



Summer nights, premium vibes!

Let the magic of Le Vele surprise you!



Saturday 28th June 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

SATURDAY STYLHERTZ





LINE UP

Stefano Pain

Tigani



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-saturday-stylhertz-28th-june-2025--194870/channel--le-vele





Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721