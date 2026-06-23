Alassio, cambio di programma per l’estate al Parco San Rocco: il 4 agosto all’Auditorium “Simonetti” c’è Artie5ive

Cambio di programma per la rassegna estiva in programma all’Auditorium “Enrico Simonetti” di Parco San Rocco ad Alassio. L’amministrazione comunale ha comunicato una variazione nel calendario degli eventi musicali, che riguarda in particolare la serata del 4 agosto.
Il concerto inizialmente annunciato con Samurai Jay sarà infatti sostituito dall’esibizione del rapper Artie5ive, che si esibirà sul palco della struttura situata all’interno del Parco San Rocco. Restano confermati gli altri appuntamenti della programmazione estiva, tra cui il concerto della PFM previsto per il 7 agosto.
Per quanto riguarda la biglietteria, i tagliandi per entrambi gli eventi saranno disponibili sulla piattaforma TicketSms. In particolare, la vendita dei biglietti per il concerto della PFM aprirà mercoledì 24 giugno alle ore 18, mentre quelli per lo show di Artie5ive saranno acquistabili a partire da venerdì 26 giugno, sempre dalle ore 18.
Gli eventi si svolgeranno presso l’Auditorium “Enrico Simonetti” all’interno del Parco San Rocco, uno degli spazi destinati alla programmazione culturale estiva della città.