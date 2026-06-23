Alassio, l’estate delle tradizioni prende il via il 26 giugno con la storica Sagra de sciürette

Sarà la storica Sagra de sciürette, in programma da venerdì 26 a domenica 28 giugno nello spazio dell'Oratorio e del campo sportivo della Chiesa di San Giovanni in via Neghelli, ad Alassio, ad aprire ufficialmente nella Città del Muretto la stagione delle sagre estive.

Patrocinata dall'Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio, la Sagra di San Giovanni propone tre serate all'insegna del gusto, della convivialità e dell'aria di festa, durante le quali, a partire dall'apertura degli stand gastronomici in programma alle ore 19, sarà possibile assaporare le sciürette, ovvero i deliziosi fiori di zucca fritti protagonisti di questa festa, insieme alle tante specialità del territorio e ai classici piatti della tradizione ligure preparati al momento, mentre ad accompagnare ogni serata ci sarà musica dal vivo.

Dopo l'appuntamento in via Neghelli, il calendario proseguirà nella frazione di Solva con la tradizionale Festa dell'Estate, organizzata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Successivamente la festa si sposterà nella frazione di Moglio, dove il campetto sportivo 'I Giardini di Carolina' ospiterà domenica 2 agosto la celebre Sagra della Ventre a cura della Società La Fratellanza di Moglio , mercoledì 5 agosto la serata 'Moglio Revolution - Non è vecchio ma vintage' e domenica 9 agosto l'immancabile Gnoccata.

La stagione estiva delle sagre si arricchirà inoltre con Aperinando, organizzato il 12 agosto dall'Associazione Amici di Padre Hermann nella suggestiva cornice dello storico borgo di Madonna delle Grazie, per una serata dedicata alla convivialità e alla buona musica con l'intrattenimento del cantautore alassino Nando Rizzo.

“La sagra de sciürette – dichiara l'assessore al Volontariato del Comune di Alassio, Patrizia Mordente - inaugura un percorso che, nei mesi di luglio e agosto, porterà la festa nelle diverse realtà del territorio alassino. Si tratta di appuntamenti che ogni anno richiamano numerosi partecipanti e che rappresentano molto più di semplici eventi gastronomici, in quanto occasioni preziose per riscoprire le radici del territorio e il patrimonio di tradizioni che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi grazie all'impegno del volontariato e delle associazioni locali, offrendo a cittadini e visitatori un'estate all'insegna dell'accoglienza, della cultura popolare e dei sapori tipici e genuini della nostra terra”.