Scacchi, a Vezzi Portio il primo torneo semilampo “San Bernardo”: sfida domenica 28 giugno a Magnone

Vezzi Portio si prepara ad ospitare il primo torneo di scacchi semilampo “San Bernardo a Vezzi Portio”, in programma domenica 28 giugno nell’Oratorio San Bernardo di Magnone, accanto alla Chiesa del Santissimo Salvatore.

L’iniziativa è organizzata dalla Confraternita di San Bernardo di Magnone insieme all’ASD Scacchistica Savonese, con il patrocinio della Diocesi di Savona-Noli e del Comune.

La competizione si svolgerà con formula a sei turni di gioco e sistema di abbinamento svizzero o, in alternativa, girone all’italiana, a seconda del numero di partecipanti. Il tempo di riflessione previsto è di 12 minuti più 3 secondi di incremento per mossa per ciascun giocatore, in linea con le regole del gioco rapido.

Le iscrizioni si chiuderanno alle 14.15, mentre l’avvio del torneo è fissato per le 14.30. Nel corso della manifestazione è prevista una pausa rinfresco a metà gara. La quota di partecipazione è di 5 euro, con iscrizione gratuita per gli under 18. Il torneo è a partecipazione libera e non omologato, dunque non è richiesta la tessera FSI.

Il regolamento fa riferimento alle norme FIDE-FSI per il gioco rapido, mentre l’organizzazione si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche logistiche necessarie al buon svolgimento della competizione.

Saranno assegnate coppe ai primi tre classificati assoluti e al miglior under 18, oltre a medaglie per tutti i partecipanti under 18 e per il giocatore più anziano in gara. Previsti ulteriori riconoscimenti in caso di sponsorizzazioni aggiuntive.

Per informazioni è possibile contattare Fabrizio Ivaldo al numero 347 5152489 oppure via e-mail all’indirizzo fabrizio.ivaldo@gmail.com