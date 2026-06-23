Savona, la crittografia spiegata ai cittadini: al Campus la conferenza di Viviana Palumberi

L’associazione “Giovani per la Scienza” ospita la dott.ssa Viviana Palumberi al Campus Universitario di Savona per una conferenza sulla crittografia. L’incontro si terrà venerdì 3 luglio alle 16:00 nella Palazzina Marchi, aula 218, con la possibilità di seguire la conferenza anche online tramite la piattaforma Zoom, contattando l’e-mail: eventi@giovaniperlascienza.it.

La crittografia è uno strumento fondamentale utilizzato da banche, servizi segreti, sistemi di messaggistica come WhatsApp e una vasta gamma di altre organizzazioni per proteggere informazioni sensibili, garantire la riservatezza delle comunicazioni e salvaguardare l’integrità dei dati.

La necessità di comunicare in segreto durante i conflitti ha radici millenarie e risale all’antichità. Oggi, con la digitalizzazione della società, la crittografia rappresenta uno strumento fondamentale nella lotta contro il cybercrimine. La crittografia è la conversione dei dati da un formato leggibile a un formato codificato, che può essere letto o elaborato solo dopo essere stato decriptato. Si basa sui concetti di algoritmo di cifratura e “chiave”: le informazioni vengono cifrate mediante un algoritmo e possono essere decodificate alla destinazione solo con la chiave appropriata. La chiave può essere memorizzata nel sistema ricevente oppure trasmessa insieme ai dati criptati. L’abilità dei crittografi consiste nel mantenere segreta la chiave. La storia è una lotta continua tra chi cerca di sviluppare sistemi di crittografia inviolabili e chi invece cerca costantemente i punti deboli di tali sistemi per violarli.

In questa conferenza la dott.ssa Palumberi farà una panoramica di alcuni sistemi crittografici usati nella storia, dagli Egizi fino ai giorni nostri, analizzandone vantaggi e svantaggi. Coinvolgerà i partecipanti attraverso brevi attività interattive alla scoperta dei segreti dei numeri primi, studiati fin dai tempi dei Greci e oggi pilastro fondamentale della crittografia moderna. I partecipanti potranno capire come i loro messaggi WhatsApp e le comunicazioni bancarie vengano trasmessi in sicurezza.

Curriculum della relatrice - Viviana Palumberi si diploma a Savona nel 1996 come Perito Navale – Capitano di lungo corso. Nel 2000 si laurea in Matematica Applicata presso l’Università di Pavia e si trasferisce a Basilea, dove il marito lavora come ricercatore nell’ospedale cantonale. Per tre anni lavora come programmatrice presso l’azienda Engeli Informa AG e si dedica allo studio della lingua tedesca, per poi tornare alla matematica e conseguire il dottorato in Biomatematica nel 2009. Nel frattempo nasce la sua prima figlia. Nei dieci anni successivi, oltre alla nascita delle altre due figlie, lavora come insegnante di matematica presso l’Alte Kantonschule di Aarau (istituto in cui si diplomò Einstein nel 1896). Dopo aver conseguito una seconda laurea in Informatica per la didattica, insegna da cinque anni matematica e informatica presso il Gymnasium di Oberwil, nella campagna basilese.