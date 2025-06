Sicurezza sulle spiagge libere: stabilimenti balneari e Comuni uniti per la sorveglianza

Un video per raccontare il lavoro, la giornata tipo, ma anche i sacrifici e la storia dei balneari e dei loro stabilimenti: il simbolo della vacanza italiana, che però vive un complicato momento di transizione.

L’iniziativa è stata lanciata dal consorzio Obiettivo spiagge di Confcommercio Savona, in collaborazione con la società 7Events di Massimo Turturro che ha realizzato il video e da sempre è vicina agli stabilimenti balneari con collaborazioni in varie regioni italiane, e con la partnership dell’azienda Acqua Sant’Anna.

"Insieme abbiamo realizzato un breve video che racconta la giornata tipo di un operatore balneare - spiegano il direttore del Consorzio Obiettivo spiagge Danilo Giusto e il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra -, mostrando il dietro le quinte: la pulizia della spiaggia all’alba, la preparazione degli ombrelloni, l’accoglienza dei clienti, il servizio ristorante e il tramonto sul mare. Immagini che troppo spesso non vengono viste da chi frequenta le spiagge, ma che raccontano come: 'Dietro ogni spiaggia c’è passione, impegno e professionalità. I balneari lavorano per rendere il mare un’esperienza speciale per tutti'".

Questo concetto è anche uno degli slogan della campagna, che ora verrà lanciata per raccontare un mondo che al 90% è fatto di imprese a conduzione familiare, che vede dietro ad ogni ombrellone una storia di lavoro e passione.

Obiettivo del video è anche promuovere la sicurezza in spiaggia, visto che i dati certificano come: «Le spiagge italiane sono tra le più sicure d’Europa: grazie ai balneari, troviamo soccorritori qualificati e servizi di emergenza sempre pronti».

La campagna inoltre prende in considerazione la voce dei titolari, con foto e brevi interviste che raccontano non solo la stagione estiva, ma anche il lavoro invernale di preparazione delle spiagge.

L’avvio della campagna pubblicitaria è anche l’occasione per presentare il nuovo progetto di sicurezza sulle spiagge, che quest’estate vedrà gli stabilimenti balneari e i Comuni farsi carico della sorveglianza sui tratti liberi di arenile fino al 15 settembre.

Il progetto interessa Varigotti, Finale e Albissola Superiore: qui le spiagge libere si alternano agli stabilimenti balneari, quindi personale brevettato si farà carico di sorvegliare l’intero tratto.

Inoltre saranno garantiti servizi igienici, la pulizia. Sempre per quanto riguarda la sicurezza ci saranno defibrillatori, questi ultimi installati grazie alla partnership di privati come la società 7Events e Acqua Sant’Anna.

A Varigotti, dove esiste uno dei consorzi di trespolo più grande della Liguria, il servizio sarà organizzato attraverso un sistema misto, che prevede sia il salvamento collettivo, con i bagnini degli stabilimenti che coprono un'area ampia (oltre i confini dei loro bagni) e collaborano tra loro, sia postazioni singole che saranno comunque gestite e coordinate centralmente per garantire una copertura completa.

A Finale Ligure, sia tra Castelletto e Capo San Donato sia a Finalpia, il servizio di sicurezza sarà ancora garantito adottando un sistema misto,

mentre a Finalmarina sarà basato su postazioni singole con bagnini dedicati alla sorveglianza di singoli tratti di spiaggia.

Ad Albisola Superiore la vigilanza sarà organizzata con trespoli singoli sui tratti di spiaggia libera.

"Il progetto è nato durante un incontro con l'amministrazione comunale, tenutosi nell'autunno del 2024 – spiegano il direttore del Consorzio Obiettivo spiagge Danilo Giusto e il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra -: è emersa la necessità di potenziare l'offerta turistica balneare attraverso un piano strategico condiviso. Questo progetto, redatto dal consorzio Obiettivo Spiagge con il supporto dell'Associazione Bagni Marini, rappresenta un primo passo verso una visione coordinata e sostenibile dello sviluppo costiero. Un modello che vogliamo estendere e per questo ci stiamo già confrontando con altri Comuni. Portiamo servizi, salvataggio, sicurezza, defibrillatori".

A Savona, per esempio, la copertura della vigilanza è stata assicurata nel tratto dello Scaletto senza Scalini.

E ora il consorzio Obiettivo Spiagge e i Bagni Marini sono al lavoro per individuare bagnini e assicurare l’assistenza anche nel tratto delle Fornaci di Savona.