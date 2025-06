Albissola, in piazza della Concordia lo spettacolo "Quella sagoma di Dante. Tre donne alle prese con l’Alighieri"

Sabato 28 giugno, alle ore 21,30, nella suggestiva piazza della Concordia di Albissola Marina andrà in scena un singolare e divertente spettacolo su Dante e le “sue” donne interpretato da due musiciste e un’attrice. Si tratta di “Quella sagoma di Dante. Tre donne alle prese con l’Alighieri” con Elena Buttiero e Anita Frumento (pianoforte a quattro mani) e Anna Giarrocco (attrice). Le musiche sono tratte da “La Divina Commedia” di Cesare San Fiorenzo, i testi provengono da “Donne di Dante” di Daria Pratesi, le immagini originali sono di Stefano Rolli. L’ingresso è libero.

L’evento è organizzato dal Comune di Albissola Marina nell’ambito di “Enjoy Albisole” e prodotto dalla Associazione Allegro con Moto di Savona.

Lo spettacolo - Un singolare percorso d’ascolto che alle musiche tratte da La Divina Commedia: illustrazioni drammatico-musicali per pianoforte a quattro mani scritta nel 1875 da Cesare San Fiorenzo (Genova 1833-1909) intreccia i brani tratti dal testo comico Donne di Dante di Daria Pratesi, scrittrice teatrale e sceneggiatrice cinematografica. I testi raccontano con ironia e profondità un Dante quotidiano che, prima di essere sommo, è uomo, visto attraverso le donne che hanno segnato la sua vita e la sua opera: Beatrice, Francesca da Rimini, Piccarda Donati, Pia de’ Tolomei e Gemma Donati.

Due opere d’arte originali - una composizione musicale dell’800 ed un testo teatrale dei nostri giorni - che si combinano per far rivivere l’incanto e la potenza di un capolavoro, rafforzate dalle illustrazioni del celebre vignettista Stefano Rolli, che presta il suo tratto per dare volto e ironia ai protagonisti.

Uno spettacolo-concerto che abbraccia originalmente i diversi campi espressivi con un programma che si dipana alternando il classico e il contemporaneo, offrendo inoltre la preziosa occasione di riscoprire musiche di rara esecuzione.