L’incontro con l’arte a Piana Crixia: ritratti dal vivo di Pasqualina Poggio

Dal 27 giugno al 6 luglio, in occasione della Festa del Commercio e dell’Artigianato di Piana Crixia, l’artista ligure Pasqualina Poggio sarà presente con uno spazio espositivo dove realizzerà ritratti estemporanei a matita e acquarello. Con grande sensibilità e maestria, saprà cogliere l’anima dei volti, trasformandoli in immagini poetiche e delicate.

L’iniziativa offrirà al pubblico l’opportunità di farsi ritrarre dal vivo, in un gesto d’arte intimo e coinvolgente. Inoltre, il Comitato Vivi Piana Crixia annuncia per l’autunno una mostra personale dedicata al percorso artistico dell’artista, un’occasione per scoprire e riscoprire le sue opere in un contesto più raccolto e meditativo.

Pasqualina Poggio, con oltre cinquant’anni di esperienza, ha vinto il Premio Cesare Pavese ed esposto i suoi lavori in numerose mostre e contesti internazionali. La sua arte nasce spesso “sul momento”, in dialogo diretto con i luoghi e le persone, da cui trae ispirazione per ritratti autentici e suggestivi.

Un appuntamento da non perdere per chi ama il disegno dal vero e l’arte che nasce dall’incontro umano.