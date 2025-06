Tangenziale di Mondovì, Bergesio: "Pubblicata da Anas la gara di appalto per oltre 126 milioni di euro"

"La tangenziale di Mondovì è una delle opere prioritarie per il Cuneese e il Piemonte, e ora con la pubblicazione del bando di gara per l’appalto del terzo lotto siamo finalmente alla conclusione dell’iter. Ringrazio il Governo e il Ministro Matteo Salvini, Anas e il Commissario dell’opera Angelo Gemelli per l'attenzione con cui in questi mesi hanno seguito la vicenda, giunta finalmente, dopo 30 anni di attesa, al traguardo, anche grazie all’impegno del Sindaco di Mondovì e Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo. La pubblicazione del bando era prevista per il primo semestre 2025 ed è stata rispettata con l’avviso “TO 05/25 s.s. 28 “Del Colle Di Nava” III Lotto Variante Di Mondovì”.

Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta la pubblicazione, ieri, del bando di gara del terzo e ultimo lotto dei lavori, un tratto di circa 2,667 km che si estende da Villanova alla statale 28 per Vicoforte, con scadenza il 2 ottobre 2025.



Questo segmento cruciale include 1,4 km di gallerie e il viadotto va Ellero, lungo 240 metri e caratterizzato da 4 campate. Una volta completata, l'opera devierà gran parte dei 15.000 automezzi che ogni giorno attraversano il centro di Mondovì, alleggerendo notevolmente il traffico cittadino e migliorando la qualità della vita dei residenti.



L’importo complessivo dell’opera ammonta a 126.337.232,12 euro, di cui 102.832.562,97 euro per l’esecuzione lavori, 18.378.904,13 euro per il costo della manodopera lavori, 382.478,69 euro per il servizio di monitoraggio ambientale in corso d'opera, 453.123,95 euro per il costo della manodopera relativa al suddetto monitoraggio ambientale, 193.074,89 euro per il monitoraggio geotecnico strutturale in corso d'opera, 133.737,64 euro per il costo della manodopera relativa al monitoraggio geotecnico, 3.963.349,85 euro per i costi relativi alla sicurezza.



Il Senatore Bergesio sottolinea inoltre l'impegno profuso per superare gli ostacoli finanziari: "A causa del forte aumento dei costi delle materie prime, la spesa totale è salita dai circa 100 milioni previsti a circa 126 milioni previsti nel bando. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha lavorato intensamente con Anas per predisporre, nell'ambito del contratto di programma di Anas, un ulteriore stanziamento a copertura di questi oneri aggiuntivi".



"L'iter dell'opera è stato complesso ma siamo quasi giunti al traguardo tanto atteso: Mondovì, come è giusto, avrà finalmente la circonvallazione. Con la pubblicazione del bando finalmente le cose stanno cambiando”, conclude il Senatore Bergesio