Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Io ho manifestato a SEA l’impossibilità di conferire i mastelli, poiché mi muovo con deambulatore. Le persone che protestano si rivolgano alla Società e troveranno, come è stato per me, una soluzione gestibile per le loro esigenze".

"Tuttavia, ritengo siano in una posizione privilegiata rispetto alla mia, poiché, potendo beneficiare dell’indennità di accompagnamento, avranno certamente una persona che li accudisce".