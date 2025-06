Dati Istat, la Cgil risponde alla Regione: "Saldo demografico ancor più negativo se in Liguria non arrivassero gli stranieri"

"Mi fa piacere che il Governo regionale condivida con noi che il saldo demografico della Liguria si salva solo grazie agli immigrati stranieri. Bisognerà convincere la maggioranza di centrodestra del governo nazionale a politiche attive per evitare la fuga dei cervelli liguri e per soluzioni dedicate all’accoglienza dell’occupazione straniera, temi sui quali siamo disponibili ad aprire un confronto con la Regione" così Maurizio Calà, Segretario Generale Cgil Liguria commenta il comunicato stampa della Regione.

"Nell’intervento odierno della Regione, nato in risposta al comunicato stampa Cgil di ieri, anche la Regione sostiene che ci sono 2.437 giovani che vanno via dalla Liguria e che si tratta – aggiunge la Cgil - per la quasi totalità di cittadini liguri. Se, come afferma la Regione,dalla Liguria emigrano verso altre regioni 13.453 giovani e ne entrano 14.536 c'è un saldo di circa mille giovani che non riescono a recuperare i 2.437 che se vanno".

"La verità è che se in Liguria non arrivassero gli stranieri il saldo demografico sarebbe ancor più negativo" conclude Calà.

Sempre secondo i dati Istat negli ultimi 6 anni la Liguria ha perso 49.393 residenti (- 3,54%), dato ben più negativo se non fosse parzialmente compensato dal dato positivo dei residenti stranieri cresciuti del 19,1 per cento (26.321).