Finale e Spotorno più vicine per i crocieristi: scattano le corse integrative degli autobus nel weekend

Un servizio integrativo di collegamento degli autobus tra il Terminal Palacrociere a Savona e i Comuni di Spotorno e Finale Ligure.

Ad autorizzarlo la Provincia di Savona dopo la richiesta di autorizzazione di Tpl Linea che ha deciso di implementare le linee per i turisti che vogliono spostarsi per visitare i due comuni e per poi ritornare in porto per imbarcarsi sulle navi Costa.

Il servizio è stato richiesto nelle giornate di sabato e domenica, a decorrere dal 28 giugno fino a fine settembre, e verrà svolto nelle giornate di scalo delle navi in base al calendario predisposto da Costa Crociere.

Verrà comunque effettuato su percorsi e con fermate che sono già oggetto di autorizzazione e ad occuparsi della copertura dei costi sarà Costa Crociere.

Le implementazioni d'orario: dal Terminal Palacrociere a Finale Ligure (Località Malpasso) corsa in partenza alle 8.45 dal Terminal Palacrociere verso il Comune finalese, località Malpasso, fermata n. 587; corsa in partenza alle 14. 00 da Finale Ligure, località Malpasso, fermata n. 586, verso il Terminal Palacrociere; Terminal Palacrociere-Spotorno-Finale Ligure (Finalborgo) corsa in partenza alle 8.45, nelle giornate di sabato, e alle 9.45, nelle giornate di domenica, dal Terminal Palacrociere verso il Comune di Finale Ligure, arrivo alla fermata n. 576, nel Comune di Spotorno e prosecuzione sino al capolinea di Finalborgo, alla fermata n. 237; corsa in partenza alle 11.00, nelle giornate di sabato e alle 12.00, nelle giornate di domenica, dalla fermata n. 576, nel Comune di Spotorno, verso Finale, sino al capolinea di Finalborgo, alla fermata n. 237; corsa di ritorno alle 14,00, nelle giornate di sabato, e alle 15,00, nelle giornate di domenica, dalla fermata n. 237, capolinea di Finalborgo, nel comune di Finale, verso il Terminal Palacrociere.