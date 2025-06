Savona avrà i "Giardini Renata Scotto", la città rende omaggio alla cantante lirica dedicandole lo spazio davanti al Teatro Chiabrera

Nuove intitolazioni e targhe commemorative per Savona. La giunta ha identificato una serie di luoghi che verranno dedicati a persone illustri o in ricordo di fatti storici.

Tra le iniziative più significative ci sono i "giardini Renata Scotto", la parte nuova a verde della piazza del teatro dove la cantante lirica ha mosso i primi passi; un'idea abbozzata durante l'inaugurazione della nuova parte di piazza Duiaz, in occasione del compleannod ell'artista.

Ma sono molti altri gli spazi della città che verranno dedicati a nuovi nomi. Prevista una targa celebrativa all’interno della Stazione Ferroviaria di Mongrifone per commemorare i 150 anni dall’inaugurazione della linea ferroviaria Savona-Torino, mentre in ricordo delle 41 vittime del bombardamento di via Alla Strà, a 80 anni dall’evento, sarà intitolata la pista polifunzionale adiacente alla società Fratellanza Leginese, con una targa commemorativa che riporterà i nomi delle persone scomparse, in accordo con i familiari.

Spazio anche alla cultura: sarà posizionata una nuova targa per il Festival Internazionale del Doppiaggio “L’Ombra Ritrovata”, accanto a un albero donato per l’edizione 2024. In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau, verrà posata una targa in memoria dei bambini deportati nei lager nazisti, con un testo dedicato a Sergio De Simone, simbolo dell’infanzia vittima dell’Olocausto.

Il nuovo bocciodromo di via Famagosta sarà intitolato a due figure di riferimento per il mondo sportivo locale: Cesare Lanza e Giacomo Piccardo. La targa marmorea ricorderà il contributo dei due cittadini, come segno di gratitudine da parte dell’Associazione Bocciofila Savonese.

Sarà inoltre collocata una targa commemorativa in memoria di Don Giuseppe Cristoforoni, detto “Don Pino”, recentemente ricordato anche con l’intitolazione dei giardini dalla Parrocchia di San Dalmazio.

Un tratto della muratura della S.M.S. Serenella ospiterà pannelli raffiguranti scene di pesca in stile fotografico seppia o in bianco e nero, a recupero del legame tra la città e la sua tradizione marinara. I giardini da piazza delle Nazioni saranno “Parco Angiola Minella”, dedicato alla partigiana e madre costituente, con una targa commemorativa artistica in ceramica.

Per il Museo diffuso della memoria di Savona è previsto un percorso urbano multimediale che ripercorrerà i principali luoghi colpiti dai bombardamenti, con totem informativi dotati di QR code e contenuti interattivi.

Infine, accogliendo una proposta di alcuni cittadini, la Giunta ha autorizzato l’inserimento della professione accanto ai nomi delle persone citate nelle targhe stradali, secondo l’uso tradizionale delle vecchie targhe.