Vado Ligure, al via tre nuovi bandi a sostegno del territorio e delle associazioni locali

Il Comune di Vado Ligure annuncia l’apertura ufficiale di tre nuovi bandi pubblici rivolti alle realtà associative del territorio attive nei settori dello sport, del socio-culturale-ricreativo e della promozione della salute. I bandi sono attivi da oggi, giovedì 27 giugno, e sarà possibile presentare domanda fino alle ore 12 di martedì 30 luglio 2025. Tutti i dettagli e la modulistica necessaria per partecipare sono disponibili da oggi sul sito istituzionale del Comune.



Per il settore sportivo, sono stati stanziati 100.000 euro a sostegno dell’attività istituzionale ordinaria delle associazioni iscritte all'Albo comunale e alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI o a Enti di promozione sportiva. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione e potrà essere utilizzato per sostenere le attività continuative dell’associazione nel corso del 2025.



Per quanto riguarda il settore socio-culturale e ricreativo, il bando – con uno stanziamento complessivo di 55.000 euro – è rivolto alle associazioni iscritte all’Albo comunale nella sezione specifica e attive entro il 31 marzo 2025. Anche in questo caso, il contributo potrà essere richiesto per il finanziamento delle attività ordinarie e continuative, a condizione che l’associazione resti operativa nel corso dell’anno. Le domande saranno valutate sulla base dei criteri già adottati dalla Giunta comunale e il riparto avverrà entro 30 giorni dalla chiusura del bando.



Il terzo bando, rivolto alle associazioni che operano per la tutela e promozione della salute, prevede un fondo complessivo di 7.000 euro. Possono partecipare le associazioni iscritte all’Albo comunale nella sezione dedicata, in regola con i requisiti previsti. Anche in questo caso, il sostegno è finalizzato al mantenimento delle attività istituzionali continuative, fondamentali per il benessere fisico e psicologico della cittadinanza.



"Con questi bandi rinnoviamo un impegno concreto nei confronti del nostro territorio – dichiara il sindaco Fabio Gilardi – Sport, cultura e salute rappresentano tre pilastri fondamentali della qualità della vita cittadina. Sostenere le associazioni che quotidianamente lavorano in questi ambiti significa rafforzare il senso di comunità e investire nel benessere delle persone, a partire dai più giovani fino alle fasce più fragili».



Le domande, redatte utilizzando gli appositi moduli (disponibili online e presso gli uffici del Settore III), potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, inviate per raccomandata A/R oppure via PEC all’indirizzo: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it. La presentazione incompleta o difforme dalla documentazione richiesta comporterà l’esclusione automatica.



Per ulteriori chiarimenti, le associazioni possono rivolgersi agli uffici comunali competenti. Il Comune invita tutte le realtà del territorio a cogliere questa opportunità per valorizzare e rafforzare il proprio impegno a favore della comunità vadese.