Savona, nuovo impianto di manutenzione treni: un intervento da oltre 43 milioni (FOTO)

A Savona un nuovo impianto per la manutenzione dei treni del regionale di Trenitalia. Il cantiere dell’impianto di manutenzione è stato visitato oggi dall’Assessore Regionale ai Trasporti della Regione Liguria, Marco Scajola, dal Sindaco di Savona, Marco Russo accompagnati dal Direttore Regionale Liguria di Trenitalia, Tiziano Savini. Il rinnovo e l’ampliamento dell’impianto è uno dei principali investimenti economici previsti dal Contratto di Servizio sottoscritto tra Regione Liguria e Trenitalia con 43,5 milioni di euro finanziati.



In particolare, è previso l’ampliamento di uno dei capannoni esistenti per consentire la manutenzione dei nuovi treni completi, superando la necessità di scomporre il treno in singole vetture per gli interventi di manutenzione e consentendo quindi una velocizzazione ed efficientamento dell’attività. saranno inoltre costruiti nuovi binari attrezzati per il lavaggio e rifornimento idrico dei treni, adeguata l’ex officina dei locomotori oltre all’installazione di pannelli fotovoltaici al fine di ridurre l’impatto ambientale delle attività industriali. Ulteriori attività che miglioreranno i luoghi di lavoro aumentando il comfort degli operatori prevedono la ristrutturazione degli uffici, della ex mensa e degli spogliatoi.



Al termine delle attività, previste per entro l’autunno 2027, la Liguria potrà contare su uno degli impianti industriali con i più moderni standard, per garantire il mantenimento in efficienza della nuova flotta di treni acquistata nell’ambito del Contratto di Servizio. La riorganizzazione permetterà alla Direzione ligure di Trenitalia di incrementare, sia in termini di qualità che di quantità, le attività manutentive svolte nei propri impianti.