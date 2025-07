In Oncologia arriva "Aiutare per aiutarsi", un progetto per il benessere psicologico di pazienti e operatori

Prenderà il via domani, martedì 1° luglio, presso la sede dell’Oncologia dell’Ospedale San Paolo di Savona, diretta dal Dott. Marco Benasso, il progetto “Aiutare per aiutarsi”, un’iniziativa che mette al centro il supporto psicologico per chi affronta il percorso oncologico, siano essi pazienti o professionisti della cura.

Il progetto, sostenuto dall'Associazione Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci, con l'importante contributo della Fondazione De Mari CR Savona e la partecipazione dello Zonta club of Savona Area - Member of Zonta International, ha un obiettivo chiaro: offrire sostegno psicologico alle persone in cura e al personale medico-infermieristico del reparto, attraverso colloqui individuali e incontri di gruppo condotti da figure altamente specializzate in questo ambito. Alla presentazione odierna erano presenti i rappresentanti e referenti di tutte le realtà coinvolte.

"L’approccio alla componente psicoemotiva della persona che affronta una diagnosi di malattia oncologica è parte integrante della cura stessa – spiega il Dott. Benasso – ed è sempre più dimostrato anche scientificamente quanto un adeguato supporto emotivo possa incidere positivamente sul percorso di cura".

Il progetto prevede dunque un affiancamento costante, in particolare nei momenti più critici: la comunicazione della diagnosi, la gestione dei trattamenti, le fasi di fragilità emotiva che possono coinvolgere tanto i pazienti quanto il personale sanitario, spesso chiamato a gestire situazioni di forte impatto umano.

"L’Associazione Bianucci – attiva dal 1986 accanto al Reparto di Oncologia e ai suoi Pazienti – auspica che questo progetto, per la sua importanza, possa proseguire anche oltre i tre anni previsti e diventare un punto fermo nel sostegno quotidiano alla persona", afferma Jessica Bianucci, Presidente dell’Associazione, ringraziando tutti i partner e i sostenitori.

"Siamo onorate di prendere parte a questo nobile progetto, ideato dall’Associazione Bianucci, con la quale il nostro Club Zonta da anni collabora attivamente in favore dei pazienti oncologici. Crediamo fermamente nella bontà di questa iniziativa, per la quale abbiamo devoluto l’intero incasso della vendita delle nostre colombe pasquali, tenutasi lo scorso 13 aprile nel centro cittadino. La nostra mission non è solo quella di contrastare la violenza di genere e migliorare la condizione femminile, ma anche quella di offrire un contributo al benessere psico-fisico della persona, affinché non venga mai a mancare l’autostima e la fiducia in se stessa. Siamo certe che questo progetto durerà nel tempo; noi saremo sempre al fianco dell’Associazione Bianucci", afferma Elisa Zanelli, Presidente dello Zonta Club Savona

"Come Fondazione investiamo da diversi anni in progetti che promuovono il supporto psicologico verso le varie situazioni di fragilità: siamo partiti dalle scuole, con il bando La Scuola ti ascolta, fino a sostenere presidi di prossimità in quelle zone con una scarsità di servizi di questa natura, valorizzando il fondamentale apporto di professionisti del settore alla lotta al disagio e all’isolamento sociale, in preoccupante crescita. Questo progetto tocca un ambito ancora più delicato: affrontare una malattia oncologica è una sfida enorme e sapere di poter contare su un sostegno anche dal punto di vista emotivo è di vitale importanza. Siamo certi che questo nuovo servizio farà la differenza nell’affrontare la malattia e contribuirà a migliorare il benessere emotivo dei pazienti", afferma Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari CR Savona.

"Accogliamo con profonda soddisfazione l’avvio di questa progettualità: siamo consapevoli che il percorso di cura non possa limitarsi agli aspetti clinico-terapeutici, ma debba includere ed estendersi anche alla dimensione emotiva e psicologica dei pazienti, delle loro famiglie ma anche – aspetto spesso trascurato – del personale sanitario coinvolto quotidianamente in contesti di elevato carico emotivo", concludono dalla Direzione di Asl 2 - Un ringraziamento speciale dunque a chi ha reso possibile questa iniziativa che mette al centro la persona e il valore dell’ascolto. Ci auguriamo che questo progetto possa crescere e consolidarsi nel tempo, offrendo un aiuto concreto a chi affronta una malattia difficile".